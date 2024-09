Alexander Zverev erreicht bei US Open das Viertelfinale Stand: 02.09.2024 07:10 Uhr Alexander Zverev hat zum vierten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale der US Open erreicht. Der Hamburger setzte sich in New York mit 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima durch.

Für Zverev war es nach Anlaufschwierigkeiten der 450. Sieg auf der ATP-Tour und der 101. bei einem Major. In der Runde der letzten Acht trifft Zverev nun auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, gegen den er vor rund zwei Monaten im Achtelfinale von Wimbledon angeschlagen verloren hatte. In New York präsentiert sich Zverev bislang körperlich aber in Topverfassung. Der Weg ins Endspiel scheint zudem frei, nachdem Olympiasieger Novak Djokovic überraschend schon in der dritten Runde ausgeschieden war. "Ich tue alles dafür, was ich kann", sagte Zverev im Hinblick auf den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel. "Ich gebe alles, hoffentlich ist es an einem Punkt meiner Karriere so weit."

Zverev startet schwach - und kommt stark zurück

Ins dritte Aufeinandertreffen mit Nakashima (Nummer 50 der Welt) kam der Olympiasieger von Tokio am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) nicht gut hinein, Zverev leistete sich viele einfache Rückhandfehler und kassierte das Break zum 3:5. Gegen den vom Publikum lautstark unterstützten US-Amerikaner vergab er im folgenden Spiel vier Breakbälle, nach 45 gespielten Minuten war der erste Satz weg. "Ich war sehr defensiv zu Beginn, das hat er gut genutzt. Ich wusste, ich muss mich steigern und aggressiver spielen. Ich habe es dann gut gemacht und bin froh, wieder im Viertelfinale zu sein", sagte Zverev nach dem Spiel.

Im zweiten Durchgang steigerte er sich deutlich, breakte den schwächer werdenden Nakashima sofort und fand immer mehr in seinen Rhythmus. Das setzte sich im dritten und vierten Satz fort, der aufschlagstarke Hamburger dominierte die Ballwechsel und ließ sich nicht mehr aufhalten. Nach rund zweieinhalb Stunden Spielzeit nutzte er seinen ersten Matchball zum Sieg.

