Alexander Zverev zieht bei US Open ins Achtelfinale ein Stand: 31.08.2024 09:52 Uhr Der Hamburger Alexander Zverev darf weiter vom ersten Grand-Slam-Titel in seiner Karriere träumen. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 bezwang bei den US Open in New York den Argentinier Tomás Martin Etcheverry und steht beim letzten Major-Turnier des Jahres im Achtelfinale.

Zverev schnallte sich nach geschaffter Nachtschicht seine Armbanduhr um und schoss ein paar Bälle in die halb leeren Ränge: Der 27-Jährige hat nach hartem Kampf den Sprung in die Runde der letzten 16 geschafft. Zu ganz später Stunde bezwang er Etcheverry mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:3 und ging nach dem sensationellen Aus seines potenziellen Halbfinalgegners Novak Djokovic - der Serbe zuvor gegen den Australier Alexei Popyrin gescheitert - als großer Gewinner aus einem denkwürdigen Abend in Flushing Meadows hervor.

Erst um 2.35 Uhr Ortszeit nutzte der Hamburger in der Nacht zu Sonnabend seinen zweiten Matchball zum Sieg, es war sein 100. bei einem Major-Turnier. Nur ein Match bei den US Open war je später geendet, das Viertelfinale zwischen Carlos Alcaraz (Spanien) und dem Italiener Jannik Sinner 2022.

Nächster Gegner Lokalmatador Nakashima

"Danke, dass ihr so lange geblieben seid. Wenn ich eine freie Freitagnacht in New York hätte, wäre ich woanders", sagte Zverev mit einem Schmunzeln zu den Fans: "Ich bin einfach froh, durch zu sein." In der US-Metropole scheint der Weg bis ins Endspiel nun frei, nach dem Scheitern von Olympiasieger Djokovic ist Zverev der topgesetzte Spieler in seiner Turnierhälfte.

In der Runde der letzten 16 trifft er auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Der Lokalmatador setzte sich gegen Lorenzo Musetti (Italien) mit 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) durch.

Zverev steigert sich gegen Etcheverry kontinuierlich

Zverev hatte am Freitag lange auf seinen Einsatz warten müssen, erst um 22.58 Uhr Ortszeit begann die Partie im Louis Armstrong Stadium. Zu Beginn leistete sich der Hamburger gegen den 33. der Weltrangliste viele einfache Fehler, auch mit seinem üblicherweise starken Aufschlag konnte er nur wenig Druck erzeugen. Immer wieder schimpfte er in Richtung seiner Box. Erst ab dem zweiten Durchgang steigerte sich der 27-Jährige kontinuierlich.

Etcheverry hatte er im vorher einzigen Aufeinandertreffen im Viertelfinale von Roland Garros 2023 in vier Sätzen besiegt, in New York nahm er nun ab Mitte des dritten Satzes Kurs auf das Achtelfinale. Im vierten Satz wehrte er beim Stand von 2:3 drei Breakbälle ab und ließ sich dann nicht mehr aufhalten.

Im 35. Anlauf soll es für Zverev endlich klappen mit dem ersten Grand-Slam-Triumph. In New York, wo er nun bei seinen vergangenen fünf Auftritten immer mindestens das Achtelfinale erreichte, war er 2020 nur zwei Punkte vom Triumph entfernt gewesen, ehe er gegen Dominic Thiem (Österreich) eine der bittersten Niederlage seiner Laufbahn kassierte.

