67:84 gegen Chemnitz: Rasta Vechta fliegt aus den BBL-Playoffs

Stand: 23.05.2024 20:30 Uhr

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat am Donnerstag Spiel vier des Playoff-Viertelfinals 67:84 gegen die Niners Chemnitz verloren. Mit dem dritten Sieg haben die Sachsen die "Best of five"-Serie für sich entschieden. Für den BBL-Aufsteiger hingegen ist die Saison beendet.