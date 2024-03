BBL: Erfolgstrainer Ty Harrelson verlässt Rasta Vechta am Saisonende

Erfolgstrainer Ty Harrelson verlässt Rasta Vechta am Saisonende Stand: 13.03.2024 15:54 Uhr Basketball-Bundesligist Rasta Vechta muss sich zur kommenden Saison einen neuen Coach suchen. Erfolgstrainer Ty Harrelson hat eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2025 datierten Vertrag gezogen und wird den Überraschungsaufsteiger im Sommer verlassen.

Das teilten die Niedersachsen am Mittwochnachmittag mit. Der US-Amerikaner wolle sich einer neuen Herausforderung stellen, hieß es vom Tabellenfünften der BBL. Wohin es den 43-Jährigen zieht, ist noch ungewiss. Der nach eigenen Angaben "geilste Club der Welt" hatte zuletzt noch versucht, Harrelson einen langfristigen Verbleib an der Pariser Straße schmackhaft zu machen.

"Wir hätten sehr gerne mit Ty weitergearbeitet. Zusammen mit seinem Staff leistet er hier seit seiner Ankunft gute Arbeit. Und wir haben auch ein weiter verbessertes Angebot vorgelegt, um damit auch noch einmal unsere Wertschätzung ihm und seiner Arbeit gegenüber auszudrücken. Aber der Erfolg weckt eben auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs", erklärte Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele.

Rasta sensationell auf Play-off-Kurs

Harrelson war 2022 vom Regionalligisten TV 1862 Langen nach Vechta gewechselt. Er führte den Club aus der 34.000-Einwohner-Stadt sofort zur Zweitliga-Meisterschaft und dem vierten BBL-Aufstieg in der Vereinshistorie. In Deutschlands Beletage ging die Erfolgsgeschichte unvermindert weiter. Am vergangenen Sonntag gelang den Niedersachsen ein sensationeller 90:88-Erfolg beim FC Bayern München. Aktuell ist das Team als Fünfter aus Play-off-Kurs. Die Ausscheidungsspiele um die Meisterschaft zu erreichen ist nun das letzte große Ziel des Trainers mit Vechta.

"Wir hatten bisher eine ungemein erfolgreiche Zeit mit vielen tollen Momenten. Gemeinsam mit meinem Coaching Staff werden wir nun alles daran setzen, so weiterzumachen und für Rasta und seine Fans das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", sagte der 43-Jährige. Seine Nachfolge an der Pariser Straße ist noch nicht geregelt.

