Martin Schiller beerbt Ty Harrelson als Trainer bei Rasta Vechta Stand: 01.04.2024 21:17 Uhr Rasta Vechta ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Erfolgscoach Ty Harrelson fündig geworden. Martin Schiller übernimmt zur neuen Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) das Amt des US-Amerikaners, der zum Ligarivalen Ulm wechselt.

Das teilten die Niedersachsen am Montagabend mit. Schiller hatte zuletzt den spanischen Club Casademont Zaragoza betreut. Dort war der Österreicher im Oktober 2022 von seinen Aufgaben entbunden worden und seitdem vereinslos. Zuvor hatte der 42-Jährige in Litauen und den USA als Cheftrainer gearbeitet.

In Deutschland war Schiller als Assistenzcoach unter anderem bei den Riesen Ludwigsburg sowie den Artland Dragons tätig. Seine Laufbahn als Trainer hatte er 2005 in Hamburg bei der TSG Bergedorf begonnen.

Schiller will Rasta in BBL etablieren

"Rasta ist ein sehr ambitionierter Club, der Aufs und Abs erlebt hat. Gerade wird mit hoher Intensität gearbeitet und dies wollen wir gerne fortführen. Es gilt, Rasta ganz stark in der BBL zu etablieren", sagte Schiller. Der 42-Jährige wird auch seinen Erfahrungsschatz aus seinen Zeiten als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft (2015 bis 2019) bei den Niedersachsen einbringen, die als Aufsteiger aktuell völlig überraschend den fünften Tabellenplatz einnehmen.

Vechtas Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele ist sich sicher, dass der Österreicher die erfolgreiche Arbeit von Harrelson fortfühen wird. "Martin Schiller hat in seiner Laufbahn als Trainer Erfahrung in verschiedenen Basketball-Kulturen und auf höchstem Niveau sammeln können. Seine Basketball-Sozialisation in Deutschland war bei der Auswahl ein wichtiger Faktor. Auf allen seinen Stationen war ihm nicht nur der sportliche Erfolg seiner Teams wichtig, sondern auch die Entwicklung von Spielern und der Blick für die gesamte Organisation", sagte der Manager.

