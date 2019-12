Stand: 24.12.2019 10:00 Uhr

Im Norden zu Hause - Willi Reimann wird 70 von Johannes Freytag, NDR.de

Norddeutscher kann eine Fußball-Karriere wohl kaum sein: Willi Reimann stürmte jahrelang in der Bundesliga für den Hamburger SV und Hannover 96. Nach seiner Profilaufbahn trainierte er die drei Hamburger Traditionsvereine FC St. Pauli, HSV und Altona 93 - außerdem die Nordclubs Eintracht Braunschweig und VfL Wolfsburg. Letzteren führte Reimann 1997 in die Erste Liga. Sein Porträt ist die Geschichte eines eigenwilligen Sportlers, der als Spieler nur das Tor im Blick hatte und als Trainer alles dem Erfolg unterordnete.

Bundesliga-Debüt 1970 für Hannover 96

Willi Reimann wird am 24. Dezember 1949 im niedersächsischen Schwagstorf nahe Osnabrück geboren. Seine Fußballer-Karriere beginnt er beim VfL Rheine. Über TuS Bremerhaven 93 kommt er als 21-Jähriger zu Hannover 96, wo er am 15. August 1970 sein Bundesligadebüt feiert. Sein erstes Tor für die Niedersachsen erzielt der Stürmer am 4. Dezember bei einem 4:1-Sieg über Borussia Dortmund. Von Jahr zu Jahr steigert Reimann seine Trefferquote - nach 112 Erstligaeinsätzen und 44 Toren wechselt er 1974 zum Nordrivalen Hamburger SV. Die Hanseaten überweisen 700.000 D-Mark für ihn, der bis dahin teuerste Transfer der HSV-Vereinsgeschichte.

Seelers Fußstapfen zu groß

An der Elbe soll Reimann die Lücke schließen, die Uwe Seeler nach seinem Karriereende 1972 hinterlassen hat. Ein zu schweres Erbe: Reimann erzielt in 175 Bundesligapartien für den HSV zwar 49 Treffer, aber der ganz große Durchbruch gelingt ihm nicht. Der Torjäger gilt als "schwieriger Charakter", unbeherrscht, widerspenstig, großes Schlitzohr, dazu ist er sehr lauffaul ("Aber ich wusste, wohin der Ball musste.").

Drei Titel holt er mit dem HSV: 1976 wird er unter Kuno Klötzer DFB-Pokalsieger und ein Jahr später Europapokalsieger. 1979 gewinnt er unter Branko Zebec den ersten Bundesliga-Meistertitel der Hamburger. Hinter Horst Hrubesch und Kevin Keegan ist Reimann aber nur noch Stürmer Nummer drei und so nimmt er im Herbst 1981 das finanziell lukrative Angebot der Calgary Boomers an, die in der nordamerikanischen Fußball-Liga spielen. Die Kanadier, bei denen auch Jürgen Röber kickt, stellen jedoch Ende des Jahres den Spielbetrieb ein - Willi Reimann beendet seine aktive Laufbahn als Fußballprofi im Alter von 32 Jahren und kehrt nach Hamburg zurück.

In fünf Jahren von der Fünften in die Erste Liga

Seine erste Trainerstation ist der SC Egenbüttel bei Pinneberg, von 1982 bis 1986 coacht er Altona 93. Den Hamburger Traditionsclub führt Reimann von der Landesliga in die Oberliga und dort in die obere Tabellenregion. Anschließend übernimmt der 37-Jährige den Zweitliga-Aufsteiger FC St. Pauli, mit dem er auf Anhieb Tabellendritter wird. Die Kiezkicker verpassen jedoch den Durchmarsch in die Bundesliga denkbar knapp in der Relegation (1:3, 2:1) gegen den Bundesligisten FC Homburg. Auch in der Folgesaison 1987/88 mischt St. Pauli oben mit - am 17. Spieltag steht der Club auf dem dritten Tabellenplatz. Beim großen Nachbarn HSV herrscht zur gleichen Zeit Tristesse: Coach Josip Skoblar wird entlassen, den Nachfolger finden die HSV-Verantwortlichen beim FC St. Pauli und kaufen Reimann für eine Ablösesumme von 600.000 D-Mark aus seinem Vertrag bei den Braun-Weißen heraus.

HSV-Bilanz: Platz vier und Platz sechs

Während die Kiezkicker unter Helmut Schulte trotzdem aufsteigen und den Grundstein für den heutigen Kultstatus legen, hat auch Reimann beim HSV Erfolg. Er führt den Bundesliga-Dino zunächst auf Rang sechs und ein Jahr später sogar auf Platz vier und in den Europapokal. Danach beginnt jedoch eine sportliche Talfahrt, an deren Ende der Coach gehen muss. Am 4. Januar 1990 wird Reimann erstmals in seiner Karriere vorzeitig entlassen. Neben der sportlichen Misere ist auch sein autoritärer Führungsstil ("Der Spieler ist der Feind des Trainers.") ein Grund dafür. Reimann regiert kompromisslos und mit eiserner Faust. Seine knüppelharten Trainingsmethoden bringen ihm schnell den Ruf eines "Schleifers" und "harten Hundes" ein. Der Spieler Reimann hätte unter dem Trainer Reimann keine Chance gehabt. "Ob ich ein Schleifer war, möchte ich gar nicht bewerten. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass meine Mannschaft fit und gut eingestellt ist. Manche Spieler wissen, dass sie für ihre Fitness einiges tun müssen. Andere haben dafür weniger Verständnis", sagt er heute.

