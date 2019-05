Flensburg gibt sich keine Blöße

Stand: 01.05.2019 19:16 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt gibt sich in der Handball-Bundesliga weiter keine Blöße. Der Meister gewann am Mittwoch sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig letztlich souverän mit 27:21 (16:10). Es war der 28. Sieg im 29. Saisonspiel - nach Pluspunkten hat der Tabellenführer sechs Zähler Vorsprung vor Verfolger THW Kiel, der allerdings erst am Sonnabend in Erlangen antreten muss. Am 12. Mai steht dann der schleswig-holsteinische Showdown an, wenn die SG beim Landesrivalen gastiert.

Hinten hält Buric, vorne trifft Steinhauser

Eine etwas verschlafene Anfangsphase (0:2/3.) drehten die Flensburger - auch dank einiger Paraden von Keeper Benjamin Buric - zügig in ein 4:2 (9.). Dem zweiten schwächeren Abschnitt (4:4/14.) ließen die Gastgeber dann ihr gewohntes Spiel mit Tempogegenstößen folgen. Simon Hald sorgte für die erste Drei-Tore-Führung der Partie (7:4/16.), die Marius Steinhauser kurz darauf mit zwei Treffern in Folge auf vier Tore ausbaute (9:5/19.). Während die Leipziger kaum Mittel gegen den kompakt stehenden SG-Block fanden, traf Flensburgs Steinhauser fast nach Belieben. Sechs Tore steuerte der Rechtsaußen zum komfortablen 16:10-Halbzeitstand bei, obwohl er erst nach einer guten Viertelstunde in die Partie gekommen war.

Leipzig kommt wieder ran

Flensburg - Leipzig 27:21 (16:10) Tore Flensburg: Steinhauser (8), Gottfridsson (6), Jöndal (5/1), Lauge (3), Röd (2), Hald (2), Johannessen (1),

Leipzig: Wiesmach (7), Jurdzs (4), Rojewski (3), Semper (2), Gebala (2) Pieczkowski (1), Janke (1), Binder (1)

Zuschauer: 6.118

Strafminuten: 2 / 6

Leipzig versuchte es im zweiten Durchgang vermehrt mit einem siebten Feldspieler und konnte verkürzen (17:14/38.). Das lag aber auch daran, dass die Gäste aggressiver zu Werke gingen und mit Rene Villadsen (für Milos Putera) nun im Tor besser aufgestellt waren. Auf der anderen Seite wirkten die Flensburger zu sorglos und ließen einige gute Chancen aus. Machullas Auszeit-Ansprache zeigte anschließend Wirkung, sein Team schaltete wieder einen Gang hoch. Es gelang aber nicht, vorentscheidend davonzuziehen (21:18/47.). Im Gegenteil, es blieb weiter spannend: Villadsen parierte Siebenmeter von Magnus Jöndal und Hampus Wanne, neun Minuten vor dem Ende war Leipzig auf zwei Treffer herangekommen (21:19).

Flensburg wankte, fiel aber nicht. Ein 4:0-Lauf mit zwei Treffern des bis dahin blass gebliebenen Rasmus Lauge brachten vier Minuten vor der Schlusssirene die Vorentscheidung (25:19/56.).

