Flensburg: Der Meister will wieder mitreden

Es war das 1.000 Bundesligaspiel der Flensburger Vereinsgeschichte und es war ein Statement vom Deutschen Handball-Meister am Samstagabend. "Man braucht nur auf die Tribüne zu schauen, um zu sehen, was das bedeutet", sagte Routinier Holger Glandorf nach dem prestigeträchtigen 26:25-Sieg im Nordderby gegen den ewigen Rivalen THW Kiel. Das SG-Team machte aus der "Hölle Nord" einen feiernden Hexenkessel und sich selbst zum Tabellenführer - ein starkes Signal an die Konkurrenz.

Umbruch erfolgreich vollzogen

"Ich bin stolz auf die Jungs", sagte Flensburgs Meister-Trainer Maik Machulla. Vier Spiele - vier Siege: Der 41-Jährige kann sich über einen gelungenen Saisonstart freuen. Schon der eindrucksvolle Auswärtssieg bei den ambitionierten Füchsen Berlin am vergangenen Spieltag hatte so manchen überrascht. Trotz des personellen Umbruchs im Sommer mit dem Abgang von sechs Leistungsträgern ist mit der SG offenbar auch in dieser Saison im Kampf um die Meisterschale zu rechnen. In einer Meister-Umfrage der Fachzeitschrift "Handballwoche" hatte keiner der 18 Bundesliga-Trainer auf Flensburg getippt.

Buric und Golla überzeugen

Zwei Akteure spielten sich beim Derbyerfolg in den Vordergrund: Der 20 Jahre alte Kreisläufer Johannes Golla stabilisierte die Abwehr und setzte auch im Angriff Akzente. In den nächsten Monaten dürfte der Neuzugang aus Melsungen weiter für Aufsehen sorgen. An seinen neuen Job musste sich das Talent allerdings erst einmal gewöhnen: "Die ersten Wochen waren schon hart. Die ganzen Reisen, das ist schon etwas anderes als von Kassel oder von Melsungen.“ Trainer und Teamkollegen schwärmten nach dem 35. Flensburger Derbysieg von den Fähigkeiten Gollas. "Der ist so stark. Er ist ein Tier", sagte Rechtsaußen Lasse Svan.



Torhüter Benjamin Buric (kam aus Wetzlar) bewies derweil, dass das Erbe von SG-Legende Mattias Andersson in guten Händen ist. "Das ist unglaublich. Es war ein richtig gutes Derby von uns", sagte der Bosnier, der die Kieler mit seinen Paraden in der zweiten Hälfte zur Verzweiflung gebracht hatte.

Schmäschke: "Bleiben geerdet"

"Die Alten haben die Jungen mitgenommen, und die Jungen haben Frische hereingebracht und ihre Derby-Taufe bestanden", freute sich Manager Dierk Schmäschke und ergänzte: "Wir bleiben geerdet". Die begeisterten Fans ließen ihrer Euphorie dagegen freien Lauf und sangen: "Die Nummer eins im Land sind wir!" Es war ein lautstarkes Statement. Der Meister will auch in dieser Saison wieder um den Titel mitreden.

