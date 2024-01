THW-Kreisläufer Pekeler erklärt Rücktritt aus Nationalmannschaft Stand: 04.01.2024 13:47 Uhr Hendrik Pekeler zieht endgültig einen Schlussstrich unter seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der Kreisläufer von Rekordmeister THW Kiel wird am Sonnabend nach der EM-Generalprobe der DHB-Auswahl gegen Portugal offiziell verabschiedet.

Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) im Arena-Magazin für das Duell mit den Iberern am Sonnabend (18 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) mit, das in digitaler Form bereits abrufbar ist. Pekeler bestritt 122 Länderspiele. Der aus dem schleswig-holsteinischen Itzehoe stammende Kreisläufer wurde mit dem Nationalteam 2016 Europameister und gewann im selben Jahr Bronze bei Olympia in Rio.

Die Teilnahme an der in wenigen Tagen beginnenden Heim-Europameisterschaft hatte der 32-Jährige bereits im vergangenen Oktober abgesagt und dies mit seiner langen Verletzungspause begründet. "Peke", wie er gerufen wird, war wegen eines Achillessehnenrisses und einer Fersenoperation monatelang ausgefallen.

Weitere Informationen Ruhe vor dem EM-Auftakt: Landluft soll DHB-Handballer beflügeln Bundestrainer Alfred Gislason hat seine Mannschaft zum letzten EM-Vorbereitungslehrgang in Brunsbüttel versammelt. mehr

Trotz seiner EM-Absage hatte Bundestrainer Alfred Gislason ("Ein Weltklassespieler wie Hendrik Pekeler tut jeder Nationalmannschaft gut") noch darauf gehofft, dass der THW-Profi seine Laufbahn im DHB-Dress fortsetzen würde. Vergebens. "Ich wollte nicht, dass mein Name immer wieder in den Medien ins Spiel gebracht wird und dass Alfred sich Hoffnungen macht", sagte der Routinier den "Kieler Nachrichten".

Mit der offiziellen Verabschiedung am Sonnabend nach der Partie Deutschlands gegen Portugal in Kiel ende für ihn "irgendwie ein Kapitel". Er habe "viele schöne Jahre" in der Nationalmannschaft gehabt, erklärte Pekeler.

Dass die DHB-Auswahl durch seinen endgültigen Rücktritt ein Problem am Kreis bekommen könnte, glaubt der 32-Jährige nicht: "Wir haben auf der Position mit Spielern wie Johannes Golla, Jannik Kohlbacher und inzwischen auch Justus Fischer genug Alternativen. Da braucht es nicht immer wieder meinen Namen."

VIDEO: DHB-Team bereitet sich in Brunsbüttel auf Heim-EM vor (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.01.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga THW Kiel