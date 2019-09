Stand: 15.09.2019 15:25 Uhr

Spitzenreiter Hannover-Burgdorf weiter ungeschlagen

Fünfter Sieg im fünften Spiel: Die TSV Hannover-Burgdorf hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die "Recken" gewannen am Sonntag auch gegen den Bergischen HC mit 30:24 (13:8) und sind damit das einzige Team der Liga, das jedes Saisonspiel gewonnen hat. Die Niedersachsen feierten einen ungefährdeten Heimsieg, setzten sich schon früh auf 8:3 (20.) ab und bauten diese Führung zeitweise bis auf acht Tore aus (44.). Erfolgreichste Werfer der Partie waren Hannovers Timo Kastening und Morten Olsen mit je sechs Treffern.

Startrekord in Stuttgart?

Hannover-Burgdorf - Bergischer HC 30:24 (13:8) Tore Hannover-Burgdorf: Kastening (6/3), Olsen (6), Böhm (4), Büchner (4), Martinovic (3), Cehte (2), Feise (1), Mävers (1), Patrail (1), Pevnov (1), Thiele (1)

Tore Bergischer HC: A. Gunnarsson (6/5), Boomhouwer (3), Damm (3), Weck (3), Babak (2), Johannsson (2), Arnesson (1), Darj (1), Fraatz (1), Petrovsky (1), Stutzke (1)

Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Zuschauer: 3.883

Strafminuten: 10/8

Disqualifikation: Donker (48.)/Stutzke (50.)

Mit einem weiteren Sieg am Donnerstag in Stuttgart könnten die "Recken" einen Startrekord in ihrer Bundesliga-Historie aufstellen. Danach warten jedoch vier Topteams auf die Überraschungsmannschaft von Trainer Carlos Ortega: der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt, MT Melsungen mit dem Ex-Hannoveraner Kai Häfner, der Tabellenzweite SC Magdeburg sowie die Rhein-Neckar Löwen.

Am Nachmittag (16 Uhr) ist mit Schlusslicht Nordhorn-Lingen ein weiterer Nordclub im Einsatz. Der Aufsteiger, der noch auf den ersten Saisonsieg wartet, gastiert bei der HSG Wetzlar.

