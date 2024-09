Nach der Gala der Schock: THW Kiel patzt zu Hause gegen Melsungen Stand: 26.09.2024 20:37 Uhr Welch eine Ernüchterung für den THW Kiel! Vier Tage nach dem grandiosen Auftritt beim SC Magdeburg unterlag der deutsche Handball-Rekordmeister am Donnerstagabend in eigener Arena der MT Melsungen mit 21:25 (8:15).

von Christian Görtzen

Melsungen ist in Kiel kein gerngesehener Gast mehr. Der THW kassierte gegen die MT in der Bundesliga die zweite Heimniederlage in Folge. Vor fast genau einem Jahr hatten sich die Kieler mit 30:35 geschlagen geben müssen, nun folgte die nächste Pleite. Die jetzige Niederlage ist kurz nach der Gala in Magdeburg extrem bitter. Die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha hat nach vier Spieltagen nun lediglich 4:4 Punkte auf dem Konto.

THW deutlich von der Form aus dem Magdeburg-Spiel entfernt

Die große spielerische Leichtigkeit aus dem herausragenden Auftritt beim SC Magdeburg (29:24) konnten die weiterhin von Verletzungen geplagten Kieler nicht in das Heimspiel gegen die Nordhessen übertragen. Melsungen machte es aber auch gut, stand sicher in der 6-0-Deckung mit schnellen Zugriffen auf die Halbpositionen der Schleswig-Holsteiner, insbesondere durch den früheren Flensburger Aaron Mensing auf den zuletzt so starken THW-Zugang Emil Madsen im rechten Rückraum.

Kiel nur mit acht Toren in Hälfte eins - Pfiffe zur Pause

Nach einer knappen Viertelstunde nahm Jicha seine erste Auszeit, mit 4:6 lag sein Team zu dem Zeitpunkt zurück. Und die zweite folgte zügig, keine fünf Minuten später, weil es einfach nicht besser wurde. Im Gegenteil! Mit 5:9 lag der THW zurück. Jicha wurde jetzt deutlicher: "Aufwachen!" rief er seinen Spielern zu. Diese hatten sich bis dahin zu viele technische Fehler geleistet. Sie erwiesen sich insgesamt als nicht beweglich und einfallsreich genug, um die kompakte Abwehr des Gegners zu knacken.

Und dieser Zustand hielt an. Beim Stand von 7:12 (26.) ersetzte Tomas Mrkva im Tor Andreas Wolff, der weit von seiner Magdeburg-Form entfernt war. Dies waren aber alle im THW-Team. Und so wurde es bis zum Ende der ersten Hälfte sogar noch bitterer für die THW-Fans.

Nachdem Erik Balenciaga zwei Sekunden vor der Pausensirene das 15:8 für die Gäste erzielte, mussten sich Domagoj Duvnjak und seine Mitspieler sogar Pfiffe von den Tribünen gefallen lassen. Sie waren ja auch berechtigt: Ganze acht Treffer hatte der Rekordmeister in den ersten 30 Minuten zustande gebracht.

"Zebras" kommen nicht entscheidend heran

Kiel brauchte jetzt die große Aufholjagd. Und tatsächlich: Nach zehn absolvierten Minuten der zweiten Hälfte waren vom Sieben-Tore-Rückstand drei Treffer getilgt. Duvnjak sorgte für das 12:16. Und die THW-Deckung, hinter der nun wieder Wolff stand, hatte nun einen ganz anderen, entschlosseneren Zugriff auf die MT-Profis.

Allerdings: Die Aufbruchstimmung war aber erst einmal schnell wieder dahin - eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie lagen die Norddeutschen mit sechs Toren (13:19) hinten. Kiel gab sich aber noch lange nicht geschlagen. Und dank zweier starker Paraden von Wolff und Entschlossenheit im Angriff hieß es in der 52. Minute nur noch 19:21.

Melsungen brach aber nicht mehr ein - zum einen half den Nordhessen einige technische Fehler der Gastgeber. Zum anderen die eigene Entschlossenheit im Angriff. Mensing zeichnete sich hier aus oder der frühere Hannoveraner Timo Kastening. Nach der Schlusssirene feierten die Melsungen - genau wie vor einem Jahr.

