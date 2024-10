Mit harter Arbeit auf Rang drei: Hannover-Burgdorf siegt in Potsdam Stand: 13.10.2024 18:34 Uhr Die TSV Hannover-Burgdorf hat am Sonntag bei Aufsteiger 1. VfL Potsdam mit 27:22 (10:10) gewonnen - und ist in der Tabelle der Handball-Bundesliga jetzt ganz vorn mit dabei. Der erwartete Sieg beim Schlusslicht war aber sehr harte Arbeit.

von Florian Neuhauss

Das Team von TSV-Trainer Christian Prokop nahm den Kampf vor 2.050 Fans in Potsdam an und zeigte Nehmerqualitäten. In der zweiten Hälfte klappte es dann auch offensiv zusehends besser. Nicht zuletzt dank der elf Tore von Nationalspieler Renars Uscins gelang es den "Recken", am Ende einen ungefährdeten Sieg einzufahren.

Der Lohn ist der Sprung auf Tabellenplatz drei - punktgleich mit dem neuen Tabellenführer Füchse Berlin. Die SG Flensburg-Handewitt hatte am Sonnabend das Topspiel gegen den SC Magdeburg verloren - und ist damit nun auf Rang vier abgerutscht.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

"Recken" von Beginn an mit Problemen

Die Potsdamer hatten Uscins und Co. das Leben vom Anwurf weg schwer gemacht. Eng in der Deckung und mit einem umsichtigen Frederik Höler im Tor war der Aufsteiger sehr präsent. Nur einmal, beim 4:3 durch Lukas Stutzke aus dem Rückraum, gingen die "Recken" in Führung (9.). Wie hart der Kampf auf der Platte gewesen ist, verdeutlichte die folgende Phase von zehn Minuten ohne Hannoveraner Treffer.

Stenogramm: 1. VfL Potsdam - TSV Hannover-Burgdorf 22:27 (10:10) Tore für Potsdam: Orlov 6, Simic 5, Fuhrmann 3, Akakpo 2, Klein 2, Kix 1, Paulnsteiner 1, Schramm 1, Siemer 1/1

Tore für Hannover-Burgdorf: Uscins 11, Edvardsson 4, Büchner 2, Fischer 2, Strmljan 2, Gade 1, Gerbl 1, Poulsen 1, Solstad 1, Steinhauser 1/1, Stutzke 1

Strafminuten: 8 / 14

Disqualifikation: Kofler (34.) / -

Zuschauer: 2.050

Aber: Als dann Vincent Büchner traf, stand es aus Sicht der Gäste nur 5:6. Auch die Hausherren waren offensiv kaum besser. Mit mehr als zwei Treffern zog Potsdam auch nie davon. Seine Mitspieler bei der TSV suchten immer wieder Uscins, der mit seinem vierten Treffer dann auch zum 7:7 ausglich (25.). Zwei Minuten später war es allerdings Keeper Simon Gade, der in Überzahl über das ganze Feld hinweg zum 9:8 ins leere Potsdamer Tor traf und damit für die erst zweite Führung sorgte (28.).

Potsdam liefert harten Kampf - Rot für Kofler

Auch nach der Pause blieb es eng und umkämpft. Über das Ziel hinaus schoss Potsdams Elias Kofler, den das Schiedsrichter-Duo nach Ansicht der Bilder wegen eines harten Einsteigens gegen Uscins mit der Roten Karte vom Feld schickte (35.). Wenig später gingen die Gäste erstmals mit zwei Toren in Führung, als Maximilian Gerbl zum 16:14 traf (42.).

Uscins dreht auf und ist wieder mal Sieggarant

Die folgende Auszeit der Brandenburger half nicht - Uscins, der einen dicken Wattebausch in der blutenden Nase stecken hatte, erhöhte auf 17:14 (43.). Der 1. VfL erzielte in dieser Phase in zehn Minuten nur einen eigenen Treffer. Auch eine Überzahl - zwei Minuten für Justus Fischer ebenfalls nach Videobeweis - konnte Potsdam nicht nutzen. Stattdessen waren die "Recken" nach zwei weiteren Uscins-Treffer auf 20:15 enteilt (47.).

Doch geschlagen geben wollten sich die "Adler" nicht so leicht und sorgten in der Schlussphase zumindest noch mal kurz für Spannung. Josip Simic brachte die Hausherren noch mal in Schlagdistanz (21:23/56.). Aber den Sieg ließ sich Hannover-Burgdorf nicht mehr nehmen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 13.10.2024 | 22:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf