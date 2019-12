Stand: 08.12.2019 15:07 Uhr

"Recken" wieder in der Erfolgsspur von Johannes Freytag, NDR.de

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben den Schwung aus ihrem Pokalcoup bei den Rhein-Neckar Löwen mitgenommen und in der Bundesliga nach zuvor zwei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. 31:28 (17:16) setzten sich die "Recken" am Sonntag gegen die Füchse Berlin durch, mussten dabei aber am Schluss noch einmal mächtig zittern. In der Tabelle hat Hannover nach dem zehnten Saisonsieg als Vierter wieder Tuchfühlung zum Spitzenduo aus Flensburg und Kiel aufgenommen. Bester Werfer auf Seiten der Niedersachsen war Morten Olsen mit elf Toren.

Zäher Beginn der "Recken", dann drehte OIsen auf

Die Hausherren taten sich zu Beginn schwer, trugen ihre Angriffe ohne Dampf und Geschwindigkeit vor. Während Olsen und Alfred Jönsson ihre Chancen liegen ließen, zeigten sich die Berliner treffsicherer - und führten nach knapp fünf Minuten schon mit 3:0. Doch danach fanden die Gastgeber besser in die Partie und kamen zum Ausgleich (5:5/10.). Nach wie vor blieb das Spiel der "Recken" aber zäh, es fehlte an Präzision. Die erste Führung der Gastgeber (8:7/17.) war schnell wieder dahin (8:9/18.).

Besser machten es die Niedersachsen wenige Minuten später, als sie eine Zeitstrafe der Füchse zu einer Zwei-Tore-Führung nutzten (12:10/24.). Vor allem Olsen war nun auf Betriebstemperatur, warf vier Treffer in Folge für sein Team und gab den entscheidenden Pass für das Tor von Vincent Büchner, das die knappe Halbzeitführung (17:16) bedeutete.

Hannovers Ebner mit starken Paraden

Im zweiten Durchgang agierten die "Recken", bei denen nun auch Nationalspieler Fabian Böhm zum Einsatz kam, wie ausgewechselt.

TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin 31:28 (17:16) Tore Hannover-Burgdorf: Olsen (11/3), Kastening (5), Büchner (4), Cehte (4), Martinovic (2), Böhm (2), Jönsson (1), Pevnov (1), Mävers (1/1)

Tore Füchse Berlin: Lindberg (9/7), Wiede (6), Mandalinic (3), Holm (3), Koch (2), Kopljar (2), Drux (2), Marsenic (1)

Zuschauer: 8.701

Strafminuten: 6 / 8

Domenico Ebner glänzte mit drei starken Paraden, Timo Kastening sorgte mit seinem Treffer - natürlich nach einem Olsen-Pass - für einen Drei-Tore-Vorsprung (19:16/35.), den Büchner sogar noch ausbaute (20:16/38.). Es hätten sogar fünf Tore sein können, doch Olsen scheiterte mit seinem Siebenmeter am früheren TSV-Keeper Martin Ziemer (40.). Auf der Gegenseite war Hans Lindberg gegen Ebner erfolgreich, sodass die Berliner auf Schlagdistanz blieben.

Wenig später parierte der TSV-Keeper aber einen Siebenmeter von Lindberg, die Hannoveraner zogen danach auf fünf Tore davon (22:17/42.). Die Vorentscheidung? Nein, denn Berlin stemmte sich gegen die Niederlage, kam bis auf zwei Treffer heran (29:27/57.). Die Schlussminuten wurden zum Krimi - mit gutem Ende für die "Recken", weil Olsen noch zweimal einnetzte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 08.12.2019 | 18:05 Uhr