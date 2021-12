Handball-Bundesliga: Flensburg-Handewitt mit Pflichtsieg beim BHC Stand: 04.12.2021 20:07 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt gehört weiter zu den härtesten Verfolgern von Spitzenreiter SC Magdeburg. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend mit 29:24 (12:13) beim Bergischen HC.

von Florian Neuhauss

Damit hat die Mannschaft von Trainer Maik Machulla, der erstmals nach seiner Corona-Infektion wieder an der Seitenlinie stand, weiter genauso viele Minuspunkte wie der Tabellenzweite THW Kiel und die Füchse Berlin (alle sechs). Allerdings hat Flensburg als Vierter ein Spiel weniger absolviert. In Wuppertal, wo der BHC einen Teil seiner Heimspiele absolviert, leisteten sich die Schleswig-Holsteiner in der ersten Hälfte eine Schwächephase, feierten am Ende ihren ungefährdeten vierten Liga-Sieg in Folge.

SG-Torhüter Buric erneut stark

Das Spiel in der Uni-Halle kam nur sehr langsam in Fahrt. SG-Keeper Benjamin Buric hatte nach nicht mal vier Minuten drei Paraden verbucht. Nach neun Minuten führte Flensburg mit 4:0. Doch weder ihr starker Keeper noch das Ergebnis gaben den Gästen Sicherheit: Nach 18 Minuten stand es 7:7.

Nachdem Anton Lindskog das 9:8 für die Norddeutschen erzielt hatte (20.) nahm Machulla eine Auszeit - und versuchte seinen Spielern die Verunsicherung zu nehmen. Noch einmal zogen sie danach auf zwei Tore davon (12:10/25.), doch nach dem Treffer von Alexander Weck führten zur Pause die Bergischen.

Flensburg steigert sich nach der Pause

Doch die Flensburger wirkten in der zweiten Hälfte wieder wacher. Göran Sögard Johannessen brachte seine Farben mit 18:17 erneut in Führung (41.) - und die ließ sich das Machulla-Team nicht mehr nehmen. Eine Minute später legte Emil Jakobsen das 19:17 nach. Der BHC wirkte in der Folge wieder ähnlich zaghaft wie zu Beginn, folgerichtig stellte Jakobsen in der 47. Minute wieder die Vier-Tore-Führung der SG her (22:18). Die "Bergischen Löwen" ließen sich nicht hängen. Am Ende fehlte aber auch die Klasse, um noch mal zurückzukommen.

