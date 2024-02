DHB-Pokal: SG Flensburg-Handewitt gegen MT Melsungen Stand: 06.02.2024 14:23 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf die MT Melsungen. Das ergab die Auslosung am Dienstag, die U21-Weltmeister Elias Scholtes vom Bergischen HC vornahm.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der SC Magdeburg, der Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen ausschaltete, und die Füchse Berlin gegenüber. Das Finalturnier wird am 13. und 14. April in Köln ausgetragen. Die Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.

Kurios: Eine Woche vor dem Pokalduell kommt es am 7. April in der Bundesliga ebenfalls zum Duell zwischen Melsungen und Flensburg. "Es ist alles offen für das Wochenende. Jeder möchte den Pokal mit nach Hause nehmen. Es entscheiden Nuancen", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf nach der Auslosung. Die SG will nach 2003, 2004, 2005 und 2015 zum fünften Mal den Pokal-Thron besteigen.

Im Vorjahr war für die SG im Halbfinale Endstation

In Köln sind die Flensburger als einziges Nordteam dabei. Im vergangenen Jahr waren sie im Halbfinale an den Rhein-Neckar Löwen (31:38) gescheitert, hatten sich dann aber Platz drei durch ein 28:23 gegen den TBV Lemgo Lippe gesichert.

Deshalb stiegen sie in diesem Jahr erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein. Mit Siegen gegen den Bergischen HC (37:29) und beim HSV Hamburg (37:25) gelang dem Team von Trainer Nicolej Krickau der Einzug ins Final Four.

