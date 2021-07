DHB-Pokal: HSV in Runde eins gegen Dresden Stand: 20.07.2021 13:07 Uhr Der Deutsche Handballbund hat die erste Runde im DHB-Pokal ausgelost. Mit dabei ist neben zwölf Zweit- und zehn Drittligisten auch Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg.

Die Hanseaten treffen am 28/29. August auf den Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden. Auch Mitaufsteiger Tus N-Lübbecke (in Zweibrücken) muss in der ersten Runde ran. Die übrigen Erstliga-Clubs steigen erst Anfang Oktober in den DHB-Pokal ein, wenn die Zweitrunden-Partien gespielt werden.

Weitere Informationen HSV-Handballer kriegen ihre Heimspielstätte zurück Der Bundesliga-Aufsteiger kann schon ab Oktober wieder in der Alsterdorfer Sporthalle spielen. Die Reparatur geht schneller voran als gedacht. mehr

Heimspiele für die weiteren Nordclubs

Zweitliga-Aufsteiger Empor Rostock hat den Ligarivalen SG BBM Bietigheim zu Gast, Drittligist OHV Aurich empfängt den Zweitligisten TV Großwallstadt. Drittligist VfL Lübeck-Schwartau hat ein Heimspiel gegen den klassenhöheren ThSV Eisenach.

Die Auslosung der zweiten Runde des DHB-Pokals erfolgt am 4. September. Dann steigen auch die vier Bundesligaabsteiger der Saison 2020/2021 sowie die zwei Amateurpokalvertreter in den Wettbewerb ein. Das Final Four findet am 24. April 2022 in Hamburg statt. Titelverteidiger ist der TBV Lemgo-Lippe, der sich Anfang Juni nach 19 Jahren Abstinenz wieder zum deutschen Pokalsieger krönte.

VIDEO: TBV Lemgo Lippe: Zum vierten Mal DHB-Pokalsieger (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 20.07.2021 | 23:03 Uhr