Achter Sieg - Starke Flensburger bleiben oben dran Stand: 06.12.2020 15:09 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga dem THW Kiel dicht auf den Fersen. Gegen Frisch Auf Göppingen feierte das Team von Trainer Maik Machulla einen 30:23 (16:10)-Sieg.

von Florian Neuhauss

Zu Beginn war die Partie allerdings ein Fehlerfestival. Die ersten vier Angriffe endeten allesamt mit einem technischen Fehler. Göran Johannessen warf in der dritten Minute das erste Tor und brachte die Hausherren damit in Führung. Göppingen brauchte sogar noch zwei Minuten länger, um die Null von der Anzeigetafel zu bannen. Und all das, ohne das einer der Torhüter bereits in Erscheinung getreten wäre.

Die Schwaben waren eigentlich gut in die Saison gestartet. Doch die Niederlagen gegen Kiel und besonders zuletzt in Hannover haben offenbar Spuren hinterlassen. Gerade einmal jeder dritte Angriff der Gäste brachte in Hälfte eins ein Tor.

Johannessen und Gottfridsson zeigen ihre Klasse

Bester Flensburger in der Anfangsphase war einmal mehr Johannessen, der eine Minute später schon seinen dritten Treffer erzielte (6:3). Lasse Svan erhöhte auf 9:4 (19.). Dann drehte Jim Gottfridsson auf und traf unnachahmlich zum 11:5 (22.) und 12:6 (24.). Dass sich die Göppinger in der Schlussphase der ersten Hälfte noch eine Zeitstrafe nach der anderen leisteten, kam der termingestressten SG sehr gelegen.

Flensburg findet stets die richtige Antwort

Zu Beginn der zweiten Hälfte vergrößerte Johannes Golla die Führung sogar noch auf sieben Treffer (35./20:13). So leicht wollten sich die Gäste dann aber doch nicht geschlagen geben - und überraschten mit ihrem plötzlich aufflackernden Elan damit die SG. Jacob Bagersted brachte Göppingen noch einmal auf 17:20 heran (40.).

SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen 30:23 (16:10) Tore für Flensburg: Golla 7, Johannessen 6, Gottfridsson 5/1, Larsen 5, Svan 3, Röd 2, Jöndal 1, Steinhauser 1/1

Tore für Göppingen: Schiller 8/2, Zelenovic 5, Heymann 4, Bagersted 2, Kozina 2, Smarason 2

Strafminuten: 4 / 12

Doch Frisch Auf, das weiter immer wieder mit Unterzahlen zu kämpfen hatte, fehlte einfach die Konstanz. Oder anders ausgedrückt: immer wenn das Zwischenergebnis wieder knapper wurde, zog Flensburg das Tempo wieder an. In der 44. Minute führte die SG 24:18. Vier Minuten später hatte Göppingen noch einmal auf 21:24 verkürzt - und kassierte drei Minuten vor dem Ende das 30:22 von Johannessen. Der Flensburger Sieg mit sieben Toren Vorsprung war am Ende auch in der Höhe verdient.

