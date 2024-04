Ministerin will Niedersachsen-Derby künftig ohne Auswärtsfans Stand: 24.04.2024 12:40 Uhr Wiederholt hatte Innenministerin Behrens (SPD) rund um das Niedersachsenderby zwischen Braunschweig und Hannover die Fan-Lager kritisiert. Nun spricht sich die SPD-Politikerin für einen Ausschluss der Gästefans aus.

Bei der Nachbereitung des Spiels mit Clubs und der Polizei habe man feststellen müssen, dass alle ergriffenen Maßnahmen nicht zu einem spürbaren Erfolg geführt haben, sagte Daniela Behrens am Mittwoch. Erneut habe nicht verhindert werden können, dass Menschen verletzt wurden. Dies wolle sie nicht mehr akzeptieren, betonte die Ministerin. Sie habe daher beide Vereine dazu gebeten, dass bei beiden Spielen in der kommenden Saison keine Auswärtsfans zugelassen werden. Eine entsprechende leere Gäste-Kurve soll in der Szene als "klares Signal" verstanden werden, sagte Behrens.

Pyrotechnik und ein Verletzter nach letztem Derby

Die Innenministerin hatte zuvor Vertreter von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ins Ministerium bestellt. Hintergrund waren Vorfälle bei der Zweitliga-Begegnung am 14. April. Immer wieder hatten Stadionbesucher während des Spiels Pyrotechnik gezündet. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Partie deshalb unterbrochen worden. Nach dem Schlusspfiff hatten Anhänger von Hannover 96 zwei Leuchtraketen auf die Tribüne der Braunschweiger Fans abgeschossen. Ein Ordner wurde verletzt. Bereits im Dezember hatte sich Behrens mit Vertretern beider Clubs getroffen und angekündigt, mehr gegen Krawalle und Pyrotechnik zu tun.