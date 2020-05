Stand: 16.05.2020 15:50 Uhr

Lübeck plant für Liga drei: "Wir werden aufsteigen"

In der Fußball-Regionalliga Nord spitzt sich der Streit um die Aufstiegsfrage zu. Während sich bei einer Befragung acht der 18 Clubs für eine Relegation zwischen Tabellenführer VfB Lübeck und der U23 des VfL Wolfsburg aussprachen, lehnt der Klassenprimus dieses Ansinnen strikt ab. "Das Ding ist absolut wasserdicht, es wird keine Relegation mit Wolfsburg geben. Der NFV wird einen Saisonabbruch beschließen, wir werden aufsteigen", erklärte VfB-Vorstandssprecher und Rechtsanwalt Thomas Schikorra. In einer Mitteilung wies der frühere Zweitligist darauf hin, dass es bei Abbruch einen Aufsteiger nur geben könne, wenn die Saison auch gewertet werde. Daraus resultiert die Schlussfolgerung der Schleswig-Holsteiner: "Nach allen denkbaren objektiven und rechtlich vertretbaren Wertungskriterien kann der Aufsteiger nur VfB Lübeck heißen."

Corona: VfB Lübeck im Ungewissen Schleswig-Holstein Magazin - 14.05.2020 19:30 Uhr In der Regionalliga Nord ist die Zukunft wegen der Corona-Krise ungewiss. Der VfB Lübeck will einen Saison-Abbruch - dabei wäre der Verein als Tabellenführer ein direkter Aufsteiger.







VfB bei Nutzung der Quotientenregel vorn

Voraussichtlich Ende Juni wird der NFV auf einem außerordentlichen Verbandstag über einen Abbruch der Saison, für den die Vereine mit großer Mehrheit votiert hatten, entscheiden. Sollte die Spielzeit nicht fortgesetzt werden, sprachen sich sechs Clubs für eine Anwendung der Quotientenregel aus, vier enthielten sich der Stimme. Lübeck führt das Klassement mit fünf Zählern Vorsprung vor Wolfsburg an, hat allerdings auch eine Partie mehr ausgetragen als die Bundesliga-Reserve des VfL. Dennoch würde der VfB bei der Nutzung der Quotientenregel Erster bleiben. Sie gehen fest vom Aufstieg aus. "Wir werden vor diesem Hintergrund unsere Planungen für die Dritte Liga konsequent vorantreiben. Dies bedeutet, dass wir die bereits begonnenen infrastrukturellen Maßnahmen am Stadion, die für den Spielbetrieb in der Dritten Liga erforderlich sind, fortsetzen und bis zum 30. Juni beenden werden. Darüber hinaus werden wir in den kommenden Wochen unseren Kader für die Dritte Liga zusammenstellen", kündigten sie an.

