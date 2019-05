Stand: 29.05.2019 14:24 Uhr

Hecking: HSV eine "große Herausforderung"

Die neue sportliche Führung beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV steht. Wenige Tage nach der Vorstellung des neuen Sportchefs Jonas Boldt haben die Hanseaten nun auch einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Dieter Hecking soll als Nachfolger des gescheiterten Hannes Wolf den HSV wieder in die Bundesliga führen. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich ein gestandener Bundesligacoach zum HSV bekennt", freute sich Boldt am Mittwoch darüber, dass es mit der "Wunschlösung" geklappt hat. Hecking erhält einen Einjahresvertrag, der sich im Aufstiegsfall automatisch verlängert. Als Co-Trainer kommt Dirk Bremser mit an die Elbe.

Hecking: Schon als Kind HSV-Fan

Videos 01:25 NDR 90,3 "Heckings Verpflichtung keine Überraschung" NDR 90,3 Der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking, ist neuer Trainer des HSV. Die Verpflichtung hatte sich zuletzt angedeutet. NDR 90,3 Sportreporter Lars Pegelow berichtet. Video (01:25 min)

Der "Abstieg" in die Zweite Liga habe ihn nicht geschreckt, erklärte Hecking, der zuvor unter anderem die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg ins internationale Geschäft geführt hatte. Vielmehr sei es der Reiz gewesen, den HSV als "große Herausforderung" mit einem "ambitionierten Ziel" zu übernehmen. Er fühle sich "gerade am richtigen Ort". Schon als Kind sei er im Übrigen HSV-Anhänger gewesen, outete sich der 54-Jährige: "Ich war Fan von Kevin Keegan."

"Wir wollen Spieler, die Bock auf den HSV haben"

Heckings Auftrag ist es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Der Kader des finanziell klammen Vereins wird dazu massiv umgebaut. Über ein halbes Dutzend Spieler hat den HSV verlassen, weitere Profis sollen ebenfalls gehen. Bislang nahmen die Hanseaten Stürmer Lukas Hinterseer (VfL Bochum), David Kinsombi (Holstein Kiel), Jan Gyamerah (VfL Bochum) und Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) für die neue Saison unter Vertrag. Zum Trainingsauftakt am 17. Juni rechnet Hecking noch nicht mit einem kompletten Kader. Klar sei aber: "Wir wollen Spieler bekommen, die Bock auf den HSV haben."

Weitere Informationen Noch ein Jahr Zweite Liga: Die allerletzte HSV-Chance Beim HSV steht nach dem verpassten Wiederaufstieg der x-te Neuanfang an. Der Trainer wird ausgestauscht, der Kader umgekrempelt - bei sinkenden Einnahmen. Aber wer übernimmt eigentlich die Verantwortung? mehr 43 Bilder Alle HSV-Trainer seit Gründung der Bundesliga Der Trainerstuhl beim Hamburger SV gleicht seit jeher einem Schleudersitz. Mehr als 30 Übungsleiter haben sich seit 1963 beim HSV versucht. Alle Coaches im Überblick. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.05.2019 | 12:25 Uhr