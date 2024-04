"Hannover 96 ist mein Club": Kapitän Zieler bleibt bis 2025 an Bord Stand: 23.04.2024 10:44 Uhr Ron-Robert Zieler hängt noch ein Jahr bei seinem Herzensverein dran. Wie Hannover 96 am Dienstag mitteilte, hat der 35 Jahre alte Torwart und Kapitän seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis 2025 verlängert.

"Jeder weiß, 96 ist mein Club und Hannover ist meine Heimat geworden", sagte Zieler, der bislang 344 Pflichtspiele für Hannover bestritten hat. Lediglich sechs Spieler liefen bislang häufiger für die Niedersachsen auf. "Wir haben eine gute Mannschaft zusammen mit vielen jungen Spielern. Die Entwicklung stimmt mich sehr positiv, und ich habe große Lust, weiter Teil dieser Entwicklung zu sein. Ich werde mich mit allem, was ich dazu beitragen kann, einbringen.“

"Nach wie vor ist es so, dass ich jeden Tag gern zur Arena und in die Kabine komme und mich auf jedes einzelne Spiel vor unseren Fans freue." Ron-Robert Zieler

2010 war Zieler aus dem Nachwuchs von Manchester United zu Hannover gekommen und nahm bereits im Januar 2011 die Position als 96-Stammkeeper ein. Im selben Jahr debütierte der Keeper in der deutschen Nationalmannschaft und war 2014 Teil des deutschen Kaders, der in Brasilien den WM-Sieg errang. Nach drei Jahren (2016 - 2019) bei Leicester City kehrte der gebürtige Kölner nach Hannover zurück. Seit der Saison 2022/23 führt Zieler das Team als Kapitän aufs Feld.

"Ron ist eine absolute Identifikationsfigur bei Hannover 96"

"Ron ist eine absolute Identifikationsfigur bei Hannover 96 und in der ganzen Region. Seine Vita steht für sich", sagte Sportdirektor Marcus Mann. "Als unser Kapitän übernimmt er nicht nur während der 90 Minuten auf dem Platz Verantwortung, sondern auch davor und danach in der Kabine. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er auch weiterhin mit all der Erfahrung, auf die er inzwischen zurückblicken kann, ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft ist."

