Osnabrück: Sorgen vor dem Derby gegen Meppen

Als Tabellenführer in die Winterpause, eine gelungene Vorbereitung mit ordentlichen Testspielergebnissen - eigentlich schien beim VfL Osnabrück alles im Lot. Die Niedersachsen rüsteten zudem mit dem aus Kiel ausgeliehenen Stürmer Benjamin Girth offensiv noch einmal nach. Doch unmittelbar vor dem Restrundenauftakt am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und als Video-Livestream bei NDR.de) gegen den SV Meppen mehren sich die Sorgenfalten bei VfL-Trainer Daniel Thioune. In Alexander Dercho und Felix Schiller fallen gleich zwei Abwehrspieler langfristig aus. Fünf Profis droht zudem eine Gelbsperre, auf Meppener Seite sind sogar sechs vorbelastet.

Wechselt Konrad zum VfL?

Wie lange es dauern wird, bis Osnabrücks Linksverteidiger Dercho seine anhaltenden Sprunggelenksprobleme in den Griff bekommt, ist offen. Bei Innenverteidiger Schiller droht wegen der Operation am lädierten Kniegelenk gar das Saison-Aus. VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes schloss deshalb nicht aus, noch einmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen, machte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" aber auch deutlich: "Uns hilft niemand weiter, der erst einmal drei Monate Eingewöhnungszeit braucht." Eine Soforthilfe könnte Thomas Konrad sein, der vom Regionalligisten Viktoria Berlin verpflichtet werden soll. Der 29-Jährige hat jede Menge Erst- und Zweitligaerfahrung vorzuweisen: Konrad spielte beim FC Vaduz in der Schweiz, beim Dundee FC in Schottland und zuvor auch beim Karlsruher SC, wo er einst sein Profidebüt feierte.

Angeschlagenes Trio wieder im Training

Angesichts der dünnen Personaldecke in der Defensive dürfte Thioune mit Erleichterung zur Kenntnis genommen haben, dass Felix Agu sich nicht die befürchtete Bänderverletzung zugezogen hat. Das VfL-Eigengewächs trainiert inzwischen ebenso wieder mit wie die von ihren Erkältungen genesenen David Blacha und Manuel Farrona Pulido. Den beiden droht aber dennoch demnächst eine Zwangspause. Blacha und Farrona Pulido haben wie auch Konstantin Engel, Marcos Alvarez und Marc Heider bereits vier Gelbe Karten auf ihrem Konto - bei der nächsten folgt eine Sperre.

Sechs Meppenern droht Gelbsperre

Meppens Trainer Christian Neidhart muss im Derby sogar sechs Profis um Zurückhaltung bitten: Gelbsperren drohen Marco Komenda, Jovan Vidovic, Nico Granatowski, Marius Kleinsorge, Deniz Undav und auch Thilo Leugers, der bereits neun Verwarnungen auf dem Buckel hat. Immerhin haben die Emsländer außer den schon lange fehlenden Marcel Gebers und Fabian Senninger keine verletzungsbedingten Ausfälle. Der Meppener Kader ist durch die Verpflichtung von Rene Guder auf 30 Spieler angewachsen, ob der 24 Jahre alte Stürmer in Osnabrück auflaufen wird, ließ Neidhart aber offen. Man solle Guder erst mal ankommen und mitlaufen lassen, so der SVM-Coach: "Ich weiß aber, dass er eine relativ kurze Eingewöhnungszeit brauchen wird, weil er im Saft ist."

