Stand: 30.11.2020 06:49 Uhr Hansa-Chef: Finanziell auf gutem Weg

Trotz der Corona-Krise sieht sich der FC Hansa Rostock finanziell auf einem guten Weg. Über Einzelheiten hat der Fußball-Drittligist seine Mitglieder nun in einer Mitteilung informiert. "Wir sind gut aus der Krise in der vergangenen Saison herausgekommen", so Hansa-Vorstandschef Robert Marien. Er ist zudem vorsichtig optimistisch, dass auch die laufende Spielzeit überstanden werden kann, ohne Kredite aufnehmen zu müssen. "Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden", so Marien. Gegenüber der ursprünglichen Planung schrumpft allerdings der Umsatz, voraussichtlich um gut drei Millionen Euro.

Mannschaft verzichtet auf Teil des Gehalts

In der Corona-Krise setzt der Verein vor allem auf zugesagte Unterstützung durch den Bund sowie eigene Merchandise-Aktionen und Sparmaßnahmen. So verzichten etwa Mannschaft und Vorstand auf einen Teil des Gehalts. Zudem wurde deutlich weniger Geld in den Kader investiert als ursprünglich geplant. Marien hofft, dass das finanzielle Polster des Vereins reicht, um ohne zusätzliche Kredite durch die Krise zu kommen.

