Pokalspiel Delmenhorst gegen Werder im Weserstadion

Das Nachbarschaftsduell zwischen Atlas Delmenhorst und Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals findet im Weserstadion statt. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, wurde einem entsprechenden Antrag des Oberligisten zugestimmt. Delmenhorst wird die Arena mieten und bleibt Gastgeber. Während das Atlas-Stadion nur 12.000 Plätze hat, rechnet der Vertreter aus der Obeliga Niedersachsen im Weserstadion mit 30.000 Zuschauern. Die erste Pokalrunde wird zwischen dem 9. und 12. August ausgespielt.

Kindheitstraum für Atlas-Spieler

"Mit dem Spiel im Weserstadion geht für uns alle ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte Atlas-Sportvorstand Bastian Fuhrken dem Internetportal "Mein Werder". Die Städte Bremen und Delmenhorst grenzen direkt aneinander. Auch Werder-Coach Florian Kohfeldt fiebert dem Kräftemessen entgegen, denn er stammt aus Delmenhorst. "Wir freuen uns sehr über das Los. Das Spiel ist aufgrund der Nähe für das gesamte Werder-Land etwas Besonderes", hatte Kohfeldt nach der Auslosung gesagt.

Vor 20 Jahren gab es auch einen Tausch

Delmenhorst hatte bereits vor der Auslosung das Weserstadion als Ausweichstadion benannt, daher ging es nicht um einen Tausch des Heimrechts, der laut DFB-Statuten verboten ist. Eine ähnliche Situation hatte es in der Pokalgeschichte bereits vor zwei Jahrzehnten gegeben. In der Saison 1998/99 verlegte der damalige Zweitligist Tennis Borussia Berlin als Heim-Mannschaft sein Achtelfinal-Pokalderby gegen Hertha BSC mit Zustimmung des DFB in das Berliner Olympiastadion.

