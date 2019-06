Stand: 15.06.2019 18:50 Uhr

DFB-Pokal: Atlas Delmenhorst zieht Werder Bremen

Die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal hat dem Norden vier absolute Top-Paarungen beschert. Der SV Atlas Delmenhorst aus der Fußball-Oberliga Niedersachsen empfängt den Bundesligisten Werder Bremen. Zwischen den beiden Städten liegen gerade einmal 15 Kilometer. "Das ist ein Heimspiel für beide, Stadtteil gegen Stadteil. Wir haben gedacht, wir nehmen sie in der zweiten Runde, aber jetzt eben in der ersten", sagte ein glücklicher Atlas-Präsident Manfred Engelbart bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, die am Sonnabend im Rahmen der Sportschau stattfand. Richtig jubeln durften neben den Delmenhorstern auch der VfB Lübeck, Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und Regionalligist SV Drochtersen/Assel.

Drochtersen/Assel gegen Schalke

Den Letztgenannten aus dem Landkreis Kehdingen blieb das Losglück treu. Vor drei Jahren zogen sie Borussia Mönchengladbach, im vergangenen Jahr das Traumlos FC Bayern München - dieses Mal führte Losfee Nia Künzer dem Verein den FC Schalke 04 zu. "Wir freuen uns. Das finde ich richtig gut, Schalke ist ein richtig guter Gegner für uns", sagte der Vorsitzende Rigo Gooßen. Der schleswig-holsteinische Landespokalsieger VfB Lübeck darf sich wie Delmenhorst ebenfalls auf ein Nordderby freuen. Zweitligist FC St. Pauli wurde als Gegner zugelost.

Der VfL Osnabrück empfängt den Champions-League-Teilnehmer und Pokalfinalisten RB Leipzig. "Wir werden einen heißen Kampf liefern. Unser Ziel ist es, irgendwann mal nach Berlin zu kommen", sagte Osnabrücks Vizepräsident Michael Wernemann.

Wolfsburg in Halle, Hansa wieder gegen Stuttgart

Bundesligist VfL Wolfsburg steht vor einer recht anspruchsvollen Aufgabe beim Drittligisten Hallescher FC. Beim Zweitligisten Hamburger SV steht der neue Trainer Dieter Hecking vor einem schwierigen Pflichtspiel. Es geht in der ersten Runde zu Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer FC. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 gastiert beim Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC. Für Drittligist FC Hansa Rostock gibt es eine Wiederauflage des Erstrundenspiels aus der vergangenen Saison. Erneut ist der VfB Stuttgart der Gegner. Gutes Omen: Damals gelang eine Überraschung, der FCH siegte mit 2:0.

Dassendorf gegen Dresden, Oberneuland gegen Darmstadt

Zweitligist Holstein Kiel reist zum klassentiefsten Club, dem Sechstligisten FSV Salmrohr. Die TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein empfängt den Zweitligisten Dynamo Dresden. Und auch der FC Oberneuland (Bremen-Liga) trifft zu Hause auf einen Zweitligisten, auf den SV Darmstadt 98.

Die erste Runde wird vom 9. bis 12. August ausgetragen. Die genauen Ansetzungen werden "frühestens zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben", heißt es auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes. Das Finale findet am 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion statt.

