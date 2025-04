Stand: 06.03.2012 13:02 Uhr Acht Spiele Sperre für HSV-Star Guerrero

Die Strafe des DFB-Sportgerichts fiel drastisch aus: Sieben Wochen sperrte das Gremium am 6. März 2012 HSV-Stürmer Paolo Guerrero. Der Peruaner hatte sich drei Tage zuvor beim 0:4 gegen den VfB Stuttgart eine der klarsten Roten Karte in der Bundesliga-Geschichte eingehandelt. In der 54. Minute hetzte der Angreifer VfB-Torwart Sven Ullreich, der einen Ball vor der Eckfahne zum Einwurf klären wollte, gut 20 Meter hinterher. Kurz vor der Auslinie hatte er den Keeper eingeholt und trat den Stuttgarter mit gestrecktem Bein brutal von hinten um.

"Sportlich ganz klar eine Schwächung"

Sein rücksichtsloses Einsteigen brachte dem Hamburger Profi eine mehrwöchige Denkpause ein. Acht Partien musste Guerrero letztlich aussetzen, weil Anfang April ein zusätzlicher Wochenspieltag auf dem Programm stand. Der Stürmer, der schon in der Vergangenheit abseits des Rasens mehrfach negativ aufgefallen, aber noch ohne Platzverweis war, zeigte sich fassungslos. Ebenso wie Sportdirektor Frank Arnesen, der erklärte: "Für ihn ist das quasi das Saisonende und für uns sportlich ganz klar eine Schwächung." Der Däne sollte Recht behalten: Nur um Haaresbreite entging der "Bundesliga-Dino" dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte.

