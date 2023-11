FC St. Pauli nicht zu stoppen: In Elversberg gelingt nächster Sieg Stand: 03.11.2023 20:23 Uhr Der FC St. Pauli marschiert an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga weiter voran. Die Hamburger gewannen am Freitagabend ihr Auswärtsspiel bei der SV Elversberg mit 2:0 (2:0) - und bleiben damit ungeschlagen.

von Florian Neuhauss

Nimmt man die vergangene Saison hinzu, hat das Team von Trainer Fabian Hürzeler sogar bereits 17 Liga-Spiele hintereinander nicht verloren. Bevor der 30-Jährige die Kiezkicker zu Beginn des Jahres übernommen hatte, lagen sie in der Tabelle nur auf Rang 15. Mit der (geteilt) besten Rückrunde der Liga-Geschichte hätte St. Pauli dann fast noch ein Wörtchen um die Aufstiegsplätze mitreden können. Doch zwei Niederlagen - gegen Braunschweig und ausgerechnet im Derby gegen der HSV - verhinderten eine bessere Platzierung.

Mit 26 Punkten nach zwölf Spieltagen hat St. Pauli nun schon so viele Zähler auf dem Konto wie nach dem 20. Spieltag der vergangenen Saison. Und zumindest erst einmal beträgt der Vorsprung auf Relegationsrang drei fünf Punkte. Zudem gelang unter der Woche im DFB-Pokal gegen Schalke der Einzug ins Achtelfinale. Die Kiezkicker kommen also gerade gar nicht aus dem Feiern heraus.

Wer sonst? Eggestein und Hartel lassen St. Pauli jubeln

Vor mit 10.150 Zuschauenden ausverkauftem Haus in Elversberg hatte St. Pauli abwartend begonnen. Aber weil die eigentlich für ihren Offensiv-Wirbel berüchtigte SVE ähnlich startete, trauten sich die Gäste schnell weiter nach vorn - und schlugen mit der zweiten Ecke zu. Eggestein kam im Strafraum vollkommen frei zum Kopfball und setzte diesen perfekt. Nicolas Kristof machte sich noch lang, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern (16.).

Zehn Minuten später rettete für den Aufsteiger das Aluminium. Wieder war Eggestein per Kopf zur Stelle, diesmal lenkte Kristof den Ball aber gerade noch an den Pfosten. Das 2:0 war aber nur aufgeschoben: Über Oladapo Afolayan kam der Ball zu Marcel Hartel, der das 1:0 aufgelegt hatte. Und vom Sechzehner jagte St. Paulis Dauerläufer den Ball mit Karacho unter die Latte (31.). Wie Eggestein traf Hartel bereits zum sechsten Mal.

Elversberg versteckte sich zwar nicht. Nach einer guten Chance zum 1:1 (20.), als Keeper Nikola Vasilj beim Abschluss von Paul Stock nicht gut aussah, aber den Nachschuss von Luca Schnellbacher stark parierte, konnten sich die Hausherren nicht mehr wirklich in Szene setzen.

St. Pauli im Alu-Pech - und trotzdem souverän

Nach dem Seitenwechsel ließen Hürzelers Mannen den Gegner kommen. Oder anders ausgedrückt: St. Pauli konzentrierte sich darauf, den Vorsprung zu halten. Das allerdings so gut, dass Elversberg zunächst weiter keine Chance kreieren konnte. Ganz anders die Gäste, bei denen es immer zu wirkte, dass sie nachlegen könnten, wenn sie nur wollten. St. Pauli war deutlich dichter als der Gegner am dritten Treffer: Erst scheiterte Afolayan mit seinem Schuss an der Latte (68.), gleiches Bild eine Viertelstunde später, als auch der eingewechselte Etienne Amenyido den Ball fast Zentimeter genau an den selben Punkt des Alu-Balkens jagte.

Auf der anderen Seite wurde Vasilj nur noch einmal ernsthaft gefordert: Nach einer Ecke kam Manuel Feil zum Kopfball, aber St. Paulis Torhüter parierte stark. So siegten die Hamburger am Ende genauso souverän wie verdient.

12.Spieltag, 03.11.2023 18:30 Uhr SV Elversberg 0 FC St. Pauli 2 Tore: 0: 1 J. Eggestein (16.) 0: 2 Hartel (31.)

SV Elversberg: Kristof - Vandermersch, Sickinger, Jäkel, Neubauer - Fellhauer, S. Sahin (88. Koffi), Wanner (61. Feil), Rochelt (75. Boyamba) - Stock (61. Dürholtz), Schnellbacher (61. Martinovic)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Saliakas (88. Boukhalfa), Irvine, Hartel (88. Ritzka), Treu - Metcalfe (68. Saad), J. Eggestein (79. Zoller), Afolayan (79. Amenyido)

Zuschauer: 10150



