Holstein Kiel: 13. Saisonsieg vor Rekordkulisse?

13.274 Zuschauer - diese Marke gilt es zu knacken. Holstein Kiel hofft im Zweitliga-Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr/im NDR Livecenter) gegen den SC Paderborn nicht nur auf den 13. Saisonsieg und damit Rückenwind im Aufstiegsrennen, sondern auch auf eine Saison-Rekordkulisse. Die gab es vor zwei Wochen gegen den FC St. Pauli (2:1). Rechtzeitig zum nächsten Verfolgerduell ist die Osttribüne im Holstein-Stadion fertig geworden. Mit den zusätzlichen 2.000 Sitzplätzen steigt die Kapazität auf 15.000.

Reimann steht erneut als Kronholm-Ersatz bereit

Tim Walter geht davon aus, dass den Zuschauern einiges geboten werden wird: "Beide Teams spielen mit offenem Visier. Beide wollen agieren. Das macht den Reiz der Partie aus", sagte der Kieler Trainer, der gegen Paderborn weiter auf die verletzten David Kinsombi und Aaron Seydel verzichten muss. Und auch KSV-Keeper Kenneth Kronholm laboriert noch immer an einer Bänderdehnung in der Schulter. "Bei ihm dürfte es eng werden bis Samstag", meinte Walter.

Schon beim jüngsten 1:1 bei Abstiegskandidat Ingolstadt vertrat der junge Dominik Reimann den Torhüter. Am Gegentreffer traf den 21-Jährigen keine Schuld. Aber fest steht: Nach dem enttäuschenden Remis in Oberbayern dürfen sich die "Störche" keine weiteren Punktverluste leisten. Zumal der Tabellenvierte Paderborn mit einem Sieg den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen könnte. Bei nur noch vier ausstehenden Partien dürfte der Traum vom Aufstieg dann vorbei sein.

Karfreitag 1951 kamen 30.000 Zuschauer...

Damit es mit der Rekordkulisse klappt, müssen allerdings noch ein paar Karten verkauft werden. Bisher sind 12.500 Tickets für das Spiel über den Tresen gegangen, mit dem SCP reisen rund 250 Fans an. Dank des Ausbaus könnte die KSV sogar den Allzeitrekord des Clubs in der 2. Bundesliga angehen. Der datiert nach Vereinsangaben vom 12. November 1978, als 15.000 Fans den 2:1-Sieg über Hannover 96 bejubelten. Eine absolute Bestmarke bleibt allerdings in weiter Ferne: Karfreitag 1951 verfolgten 30.000 Zuschauer das 3:3 im Derby gegen den Hamburger SV.

Mögliche Aufstellung Holstein Kiel





















