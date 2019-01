Stand: 03.01.2019 14:22 Uhr

Holstein Kiel startet und leiht Bayern-Talent aus

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel startet heute in die Vorbereitung auf die Restrunde und hat gleich einen Neuzugang vermeldet. Stürmer Franck Evina wird die "Störche" ab sofort verstärken. Das 18 Jahre alte Talent wechselt auf Leihbasis bis 2020 von der U23 des FC Bayern München an die Förde. Dort trifft er auf seinen ehemaligen Trainer Tim Walter. Der Kieler Coach war im vergangenen Sommer von den Bayern zu Holstein gewechselt.

"Freue mich riesig auf diese Aufgabe"

"Ich möchte mich sehr beim FC Bayern bedanken, diese große Chance in Kiel wahrnehmen zu können und freue mich riesig auf diese Aufgabe", sagte der gebürtige Kameruner, der im vergangenen Sommer einen Profivertrag bis 2021 bei den Münchnern unterschrieben hat. "Franck ist ein junger, talentierter Offensiv-Allrounder", erklärte Kiels Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth. "Wir sind überzeugt, dass er hier bei Holstein Kiel den nächsten Entwicklungsschritt gehen und uns hoffentlich viel Freude bereiten wird."

Freitag ins Trainingslager nach Spanien

Evina hatte sich im Dezmeber einen Muskelfaserriss zugezogen, wird aber trotzdem am Freitag mit den Kielern ins Wintertrainingslager nach Oliva reisen. "In Spanien kann er von unserer medizinischen Abteilung intensiv betreut werden, sodass wir davon ausgehen, dass er innerhalb der nächsten zehn Tage ins Mannschaftstraining integriert werden kann", so Wohlgemuth.

Die "Störche" bleiben bis zum 14. Januar in Oliva und absolvieren vor Ort zwei Testspiele gegen den KV Mechelen und KAA Gent. Nicht mehr dabei sein wird dann Steven Lewerenz. Der 27-Jährige und die KSV haben den noch bis zum Sommer laufenden Vertrag zum Jahreswechsel aufgelöst.

Mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am 19. Januar startet das Walter-Team dann in die Restrunde der Zweiten Liga.

