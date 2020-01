Stand: 07.01.2020 17:26 Uhr

Torwart-Legende Sievers verlässt Hannover 96

Die Ära Jörg Sievers bei Hannover 96 ist zu Ende. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, ist der Abschied von der Torwartlegende perfekt. Der Pokalheld von 1992 wechselt mit sofortiger Wirkung zum schottischen Traditionsclub Heart of Midlothian, wo der frühere 96-Coach Daniel Stendel als Cheftrainer tätig ist. Sievers wird in Edinburgh anderes als zuletzt bei Hannover 96 nicht mehr für die Torhüter verantwortlich sein, sondern als Co-Trainer von Stendel fungieren. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2022.

Sievers: "Ich werde immer ein 96er bleiben"

"Dass Hannover 96 nach 30 bewegten und bewegenden Jahren mehr als ein Arbeitgeber für mich war und immer bleiben wird, ist klar. Ich werde immer ein 96er bleiben", sagte Sievers, der einen speziellen Dank an die 96-Anhänger richtete: "Die Fans haben mich in all den Jahren unterstützt und waren immer an meiner Seite. Das ist etwas ganz Besonderes, das nur wenige Profis behaupten können."

"Schottland ist ein Abenteuer für mich"

"Vielleicht - und das ist die andere Seite - ist es nach 30 Jahren auch die letzte Chance, etwas Neues zu machen. Für mich ist die Aufgabe in Schottland nicht nur sehr reizvoll, sie ist auch ein Abenteuer, und das möchte ich erleben", so der 54-Jährige.

1992: Sievers führt 96 zum DFB-Pokalsieg 06.01.2020 16:01 Uhr Hannover 96 hat seinen bislang einzigen Sieg im DFB-Pokal vor allem einen Mann zu verdanken: Jörg Sievers. Der Keeper avancierte im Finale 1992 im Elfmeterschießen zum Helden seiner Farben.







4,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kind: "Wir danken Jörg Sievers für seine Verdienste"

"Ich kenne Jörg Sievers seit mehr als 20 Jahren. Ich kann mich noch vor allem an das dramatische Aufstiegsspiel 1998 gegen Tennis Borussia Berlin erinnern, als er den entscheidenden Elfmeter gehalten und uns damit die Rückkehr in die Zweite Liga ermöglicht hat", sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind. "Über die ganzen Jahre war es eine gute Zusammenarbeit mit ihm. Wir danken Jörg Sievers für seine Verdienste und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung in Schottland."

Seit 1989 bei Hannover 96 gewesen

Sievers kam 1989 als Spieler nach Hannover und wurde 2003 nach dem Ende seiner Karriere neuer Torwarttrainer des Clubs. Zur Legende stieg er in Hannover im Jahr 1992 auf, als sein Verein sensationell den DFB-Pokal gewann. Im Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach hielt Sievers zwei Elfmeter. Im Halbfinale gegen Werder Bremen verwandelte er selbst einen und parierte den letzten Bremer Schuss von Nationalspieler Marco Bode.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.01.2020 | 17:25 Uhr