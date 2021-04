Hannover 96: Trainer Kocak und Manager Zuber dürfen weitermachen Stand: 12.04.2021 15:37 Uhr Der sportlichen Krise bei Hannover 96 zum Trotz bleiben Trainer Kenan Kocak und Manager Gerhard Zuber im Amt. Das teilte der Zweitligist am Montag nach einem Treffen der Sportlichen Leitung mit Club-Boss Martin Kind mit.

"Die volle Konzentration gilt gemeinsam den nächsten Spielen", wird Mehrheitsgesellschafter Kind in der Presse-Erklärung zitiert. Am Sonntag hatten die "Roten" ihr Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:3 verloren. Sieben Zweitliga-Partien in Folge hat Kocaks Mannschaft mittlerweile nicht gewonnen. Der bis dato letzte Sieg datiert ausgerechnet vom 6. Februar, als 96 im Niedersachsenderby Eintracht Braunschweig (2:1) bezwang.

Aufstiegshoffnungen ade - Transferrat soll helfen

Schon nach der vorangegangenen Heimniederlage der Zweitliga-Mannschaft gegen Schlusslicht Würzburger Kickers (1:2) hatte Kind angekündigt, einen Transferrat ins Leben rufen zu wollen. Von den vor der Saison gehegten Aufstiegsambitionen ist am Maschsee nichts mehr übrig - auch weil einmal mehr zu viele neue Spieler die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen konnten.

Besonders Kind hofft, dass es durch den Transferrat künftig weniger "Fehleinkäufe" geben wird. Neben Kocak und Zuber soll auch das für sportliche Fragen zuständige Aufsichtsratsmitglied Bastian Hellberg dem neuen Gremium angehören. Der frühere 96-Kapitän war auch am Montag bei dem Gespräch in Großburgwedel dabei.

