Verdiente Pleite in Dresden - Hannover 96 legt Fehlstart hin Stand: 14.08.2021 22:23 Uhr Nur ein Punkt nach drei Spielen: Mit der verdienten 0:2-Niederlage bei Dynamo Dresden hat Hannover 96 den Saisonstart in der Zweiten Liga in den Sand gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann präsentiert sich vor allem offensiv viel zu harmlos.

von Matthias Heidrich

Schon die ersten 45 Minuten waren aus 96-Sicht zähe Kost. Nach anfänglichen Problemen fand die Zimmerman-Mannschaft zwar ihre defensive Stabilität, aber in der Vorwärtsbewegung ging wenig bis gar nichts bei den Niedersachsen. Bezeichnend: Eine abgefälschte Flanke von Marvin Ducksch in der 39. Minute war die erste gefährliche Aktion der Gäste. Doch Kevin Broll im Tor der Dresdner war am kurzen Pfosten auf dem Posten. Ebenso wie bei Hendrik Weydandts Versuch von der Strafraumgrenze kurz vor der Pause (45.).

Daferner mit Wucht zum 1:0

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hannoveraner kalt erwischt. In der 47. Minute wuchtete Christoph Daferner (47.) eine Flanke aus dem Halbfeld per Kopf ins 96-Tor - 1:0 für Dynamo, verdient. Sei Muroya war am zweiten Pfosten dem Ball nicht entgegengegangen. Die Gäste waren geschockt und verloren nach Sebastian Stolze in der ersten Hälfte (25., für ihn kam Jannik Dehm) mit Niklas Hult (51., Philipp Ochs) den nächsten Akteur aufgrund einer Verletzung.

Hannover 96 offensiv viel zu harmlos

Offensiv war es immer noch bescheiden, was die Zimmerman-Elf zustande brachte, aber Chancen zum Ausgleich waren da. Florent Muslijas freier Kopfball am zweiten Pfosten (61.) fiel allerdings unter die Kategorie "kläglich". Dominik Kaisers Schuss aus der Distanz entschärfte Broll (68.).

Dresden spielte viel aggressiver und zielstrebiger. In der 82. Minute stand Sebastian Mai goldrichtig und markierte ebenfalls per Kopf das 2:0 für die Hausherren. Die Vorentscheidung. Die harmlosen Hannoveraner hatten nichts mehr hinzuzusetzen und steuern in dieser Form einer harten Zweitligasaison entgegen.

3.Spieltag, 14.08.2021 20:30 Uhr Dyn. Dresden 2 Hannover 96 0 Tore: 1 :0 Daferner (47.) 2 :0 Mai (82.)

Dyn. Dresden: Broll - Akoto (78. Aidonis), Sollbauer, Knipping, Löwe - Schröter, Y. Stark, Kade (78. Mai) - Mörschel (69. Sohm) - Königsdörffer (61. Wlachodimos), Daferner

Hannover 96: Zieler - Muroya, Börner, M. Franke, Hult (51. Ochs) - Stolze (25. Dehm), Ernst, Do. Kaiser (74. Frantz), Muslija - Ducksch, Weydandt (74. Ennali)

Zuschauer: 13780



