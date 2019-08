Stand: 26.08.2019 18:29 Uhr

Kind und 96 einigen sich im Streit um 50+1-Regel

Geschäftsführer Martin Kind von Hannover 96 hat im Ringen um die Macht beim Fußball-Zweitligisten eine Einigung mit dem Stammverein Hannover 96 e.V. erzielt. Die Regelung wurde bereits am vergangenen Freitag von den Vertretern der Profigesellschaft um Mehrheitsgesellschafter Kind und Vereinspräsident Sebastian Kramer unterzeichnet, wie die Niedersachsen am Montag mitteilte. Kind sicherte sich dadurch weitreichende Befugnisse, der klamme Verein erhält im Gegenzug eine dringend benötigte Finanzspritze.

Stammverein drohte die Insolvenz

"Es geht um Hannover 96. Und wir haben uns entschieden, dem e.V., der vor der Insolvenz gestanden hat, zu helfen. Eine Insolvenz hätte die Marke 96 geschädigt", erklärte Kind. Der Kampf des 75-Jährigen gegen die Abschaffung der 50+1-Regel sei durch den neuen Vertrag aber "natürlich nicht vom Tisch". Der Unternehmer und seine Mitstreiter "warten ab, was das Kartellamt entscheidet. Danach werden wir über das weitere Vorgehen entscheiden."

Kinds Position nun gestärkt

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Hannover 96 Sales & Service GmbH um Kind und drei weitere Investoren durch den Deal gleichwertiges Mitspracherecht bei der Ernennung und Entlassung des Profi-Geschäftsführers haben - einer der Posten, den Kind gerade innehat. Der Verein alleine könnte ihn bei 96 also nicht entmachten. Der finanziell angeschlagene e.V. erhält im Gegenzug Geld, die Rede ist von einem Sechs-Millionen-Paket. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) als Lizenzgeber für die Profi-Gesellschaft in Hannover habe dem Vertrag laut Kind bereits zugestimmt.

"Mit dem sogenannten Hannover-96-Vertrag sind Vereinbarungen getroffen worden, die eine erfolgreiche Entwicklung des Amateur- und Leistungssports bei Hannover 96 fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des Profifußballs auch für die Zukunft sichern", hieß es in einem Statement des Clubs.

96-Boss erneuert Kritik an DFL

Auf einer Pressekonferenz von 96 am Montagabend erneuerte Kind derweil noch einmal seine Kritik an der Deutschen Fußball Liga. "Die DFL ist ein Kartell", sagte der Geschäftsführer. Konkret attackierte der Unternehmer die DFL in zwei Punkten: "Die Lizenzierung gehört nicht zur DFL. Damit sind alle Wettbewerber über unsere Verhältnisse informiert. Die Lizenzierung muss bei einer neutralen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft positioniert werden." Noch mehr störte ihn das Verfahren des Ständigen Schiedsgerichts der Lizenzligen, über das er eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel erreichen wollte. "Dieses Schiedsgericht ist ein Schiedsgericht der DFL und hat nicht die Kraft, um eigene Entscheidungen zu treffen", erklärte Kind: Ein Schiedsgericht soll aber Recht sprechen und keine sportpolitischen Entscheidung treffen."

