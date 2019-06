Stand: 17.06.2019 09:32 Uhr

Der neue HSV legt los - mit Kittel?

Neuer Trainer, neuer Sportchef und eine neue Mannschaft in Planung: Der renovierte Hamburger SV startet heute in die (erneute) Mission Rückkehr in die Bundesliga. Nach 29 Tagen Sommerpause bittet Coach Dieter Hecking seine Spieler unter Ausschluss der Öffentlichkeit zunächst zu den obligatorischen Medizin- und Leistungstests im UKE-Athleticum und auf dem HSV-Campus. Aller Voraussicht nach darf der Nachfolger von Hannes Wolf in Sonny Kittel den nächsten Hamburger Neuzugang begrüßen. Am Mittwoch hat Hecking dann zum offiziellen Trainingsauftakt zwei Einheiten um 10 Uhr und 15.30 Uhr im Volksparkstadion angesetzt.

Kittel heute zum Medizincheck?

Kittel stieg mit dem FC Ingolstadt jüngst in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden in die Dritte Liga ab, ist also ablösefrei. Der Offensiv-Allrounder erzielte in der vergangenen Saison zehn Tore, gilt als raffinierter Standard-Spezialist und soll nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag bis 2023 erhalten. Schon vor einem Jahr wollte der damalige HSV-Sportchef Ralf Becker den 26-Jährigen verpflichten, der Transfer scheiterte aber an der geforderten Ablösesumme von fünf Millionen Euro. Vor Kittel hatte sich der HSV mit Daniel Heuer Fernandes, David Kinsombi, Jeremy Dudziak, Jan Gyamerah und Lukas Hinterseer verstärkt.

Boldt sucht Spieler mit Mentalität

Weitere Spieler sollen folgen, Sportchef Jonas Boldt sucht nach der enttäuschenden Vorsaison vor allem nach Spielern mit Mentalität. "Die entscheidende Frage, die wir allen stellen, ist: Siehst du dich als Teil des Ganzen, als Teil dieses HSV, und bist du bereit dazu, unter den gegebenen Bedingungen den aufgezeigten Weg mitzugehen?", sagte Boldt: "Denn das Wichtigste ist, dass jeder weiß, was es bedeutet, für den HSV zu spielen. Du musst nachvollziehen können, was die Menschen hier in den letzten Jahren mitgemacht haben, wie sie gelitten haben. Das hat mit Identifikation zu tun." Bis Ende August will er den Plan "bestmöglich umzusetzen". Dann steht die Zweite Liga allerdings schon vier Wochen im Spielbetrieb.

Pollersbeck nach Salzburg?

Mit Lewis Holtby, Fiete Arp und Pierre-Michel Lasogga haben bereits drei prominente Spieler den HSV verlassen. Weitere sollen folgen. So wird Keeper Julian Pollersbeck, für den in Heuer-Fernandes ein Nachfolger bereits verpflichtet wurde, mit Champions-League-Starter RB Salzburg in Verbindung gebracht. Offen ist die Zukunft von Douglas Santos, Kyriakos Papadopoulos oder Rückkehrer Bobby Wood. Der HSV würde die Top-Verdiener gerne verkaufen, bislang gibt es aber (offiziell) keine Interessenten. Eine Weiterbeschäftigung in Hamburg schließt Boldt deshalb nicht aus.

Kitzbühel statt Rotenburg - Trainingslager umgebucht

Die Hamburger wollen weg von ihrem Image der Ewig-Gestrigen mit dem Ruf: "Große Klappe, nix dahinter". So soll die legendäre Stadionuhr abgebaut werden. Zudem gibt es eine Debatte um die Hymne "Hamburg, meine Perle", in der Lotto King Karl Bundesliga- und Europapokalgegner des HSV spöttisch besingt. Die neue Bescheidenheit hat aber Grenzen: Das bereits gebuchte Trainingslager im nahen Rotenburg/Wümme wurde kurzfristig gecancelt, stattdessen geht es jetzt vom 8. bis zum 14. Juli nach Kitzbühel.

