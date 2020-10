Terodde wieder mit Doppelpack - HSV schlägt Würzburg Stand: 24.10.2020 14:54 Uhr Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Der HSV hat gegen Würzburg gewonnen, bleibt an der Zweitliga-Spitze und ist gerüstet für das Derby gegen den FC St. Pauli am kommenden Freitag.

von Sebastian Ragoß

Mann des Spiels war am Sonnabend einmal mehr Stürmer Simon Terodde, der mit seinem dritten Doppelpack der Saison einen Rückstand drehte. Den Schlusspunkt zum 3:1 (0:1)-Sieg setzte Tim Leibold in der Nachspielzeit. Für den HSV war der Erfolg allerdings ein härteres Stück Arbeit, als zu erwarten gewesen war. "Wir haben eine schwache erste Halbzeit gespielt, haben uns die Punkte durch eine deutlich bessere zweite Halbzeit dann aber absolut verdient", sagte Leibold.

Die Kickers waren mit lediglich einem Zähler auf dem Punktekonto nach Hamburg gereist und mussten nach einem positiven Corona-Test kurzfristig auf Douglas sowie die Co-Trainer Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart verzichten. Außerdem unterzog sich das Team am Morgen noch Schnelltests.

HSV mit schwacher erster Hälfte

Negativ wirkte sich dies aber nicht auf die Leistung aus: Der Tabellenletzte hielt den HSV in der ersten Hälfte mit disziplinierter Defensive und hohem Laufaufwand komplett in Schach. Die Hamburger spielten langsam, durchschaubar und kamen kaum in den Strafraum. Ihre beste Chance hatten sie bei einem Distanzschuss von Aaron Hunt (45.).

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Kickers bereits in Führung, weil die Thioune-Elf bei einem Eckball die Orientierung verloren hatte. Dominic Baumann bediente per Kopf Lars Dietz, der aus zwei Metern zum 1:0 traf (40.). Für Keeper Sven Ulreich war es der erste Gegentreffer im HSV-Trikot.

Terodde beweist Torjägerqualitäten

Seinen Vorderleuten blieben 45 Minuten, um eine überraschende Pleite zu verhindern. Nach dem Wiederanpfiff steigerte sich der Tabellenführer deutlich und kam zu mehreren Chancen. Khaled Narey donnerte den Ball aus spitzem Winkel an die Latte (56.), den verdienten Ausgleich markierte dann mit Glück und dem nötigen Torjägerinstinkt Terodde, der aus der Drehung traf (65.).

Den Kickers fehlte die Kraft, um noch einmal einen gefährlichen Konter zu setzen. Sie wollten nur noch das Remis über die Zeit bringen. Es gelang ihnen nicht, weil Terodde zum zweiten Mal zur Stelle war: Der Ball flipperte zum Mittelstürmer, der trocken abzog und den HSV damit auf die Siegerstraße brachte (82.). Als die Kickers noch einmal verzweifelt alles nach vorne warfen, schloss Leibold einen Konter zum 3:1-Endstand ab. Da Holstein Kiel gleichzeitig gegen Fürth verlor, haben die Hamburger nun bereits fünf Zähler Vorsprung auf Platz zwei.

5.Spieltag, 24.10.2020 13:00 Uhr Hamburger SV 3 Würzburger K. 1 Tore: 0: 1 L. Dietz (40.) 1 :1 Terodde (65.) 2 :1 Terodde (82.) 3 :1 Leibold (90. +2)

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah (79. Kinsombi), Ambrosius, G. Jung (46. Onana), Leibold - Hunt (84. Gjasula), Heyer - Narey, Wintzheimer (79. Vagnoman), Kittel - Terodde

Würzburger K.: Giefer - Toko, L. Dietz, Ewerton, Feick - Hägele, Sontheimer - Baumann (80. Hansen), Lotric (64. Ronstadt), Kopacz (69. Hemmerich) - Munsy

Zuschauer: 1000



