Werder triumphiert im Derby - HSV hadert mit Videoschiedsrichter Stand: 27.02.2022 15:29 Uhr In einem wilden Nordderby mit fünf Toren und zwei Handelfmetern nach Videobeweis hat Werder Bremen am Sonntag beim HSV einen 3:2 (1:0)-Sieg gefeiert. Die Bremer bleiben nach einem rasanten und intensiven Duell Zweitliga-Spitzenreiter, Hamburg rutscht auf Rang vier ab.

von Matthias Heidrich

Den letzten Sieg im Volksparkstadion hatte Werder im September 2013 errungen. Am Sonntag zeigte die Mannschaft von Trainer Ole Werner die reifere Spielanlage und hatte mit Doppeltorschütze Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug einmal mehr ein starkes Sturm-Duo auf dem Platz.

In den Farben getrennt, in der Forderung nach Frieden vereint: So präsentierten sich die Rivalen vor dem Anpfiff. Gemischt nahmen die HSV- und Werder-Profis hinter einem Banner in den Farben der ukrainischen Nationalflagge Aufstellung zur Gedenkminute angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine.

"Wir gemeinsam für Frieden! Stop War!" stand darauf geschrieben. Ein starkes Zeichen über den Fußball hinaus.

Ducksch trifft nach Videobeweis vom Punkt

Nach dem Anpfiff war die Derby-Atmosphäre vor 25.000 Fans aber sofort da - und Werder auch. Die Werner-Elf stellte das Aufbauspiel der Gastgeber von Beginn an geschickt zu und profitierte vom Videobeweis: Schiedsrichter Daniel Siebert wertete Jonas Mefferts Aktion nach einem Schuss von Ömer Toprak als absichtliches Handspiel und zeigte auf den Punkt. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Ducksch verwandelte souverän zum frühen 1:0 für Bremen (10.).

HSV-Torwart Heuer Fernandes mit Weltklasse-Reflex

Es war ein rasantes, intensives Nordderby, mit Offensivdrang auf beiden Seiten. Werder war aber gefährlicher. Nachdem das vermeintliche 1:1 des HSV durch Moritz Heyer wegen eines Fouls von Robert Glatzel nicht anerkannt worden war (19.), hätte Leonardo Bittencourt das 2:0 für die Gäste machen müssen. Allerdings packte Hamburgs Keeper Daniel Heuer Fernandes in der 30. Minute einen Weltklasse-Reflex aus. Nicht weniger stark reagierte er kurz darauf, als der HSV-Keeper einen Heber von Ducksch antizipierte und die nächste Großchance der Bremer entschärfte (33.).

Und die Hamburger? Glatzel, ansonsten blass, hatte kurz vor der Pause die Chance zum Ausgleich, doch der Ball strich nach einer Hereingabe von Bakery Jatta knapp am langen Pfosten vorbei (44.).

Meffert gleicht aus, aber wieder Handelfmeter für Werder

Dafür legten die Hausherren einen Turbostart nach dem Seitenwechsel hin. Nicht einmal 30 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball im Bremer Tor. Meffert markierte das 1:1, das auch nach Überprüfung des Videoassistenten (Abseits) Bestand hatte.

Bitter für den HSV: Der Kölner Keller meldete sich wenig später erneut - bei Mitchell Weisers Schuss an Jattas Hand. Es war fast eine Kopie der Szene aus Hälfte eins mit Toprak und Meffert. Siebert schaute sich die Situation an und entschied folgerichtig erneut auf Handelfmeter für Werder. Füllkrug traf sicher zum 2:1 für Grün-Weiß (51.).

Ducksch schnürt den Doppelpack

Hamburg dominierte das Geschehen danach, ohne wirklich gefährlich zu werden. Anders Werder in Person von Ducksch, der in der 76. Minute mit einem tollen Schuss auf 3:1 erhöhte. Die Vorentscheidung? Nein, Glatzel markierte nur vier Minuten später den 2:3-Anschlusstreffer und läutete eine dramatische Schlussphase ein:

In der vierten Minute der Nachspielzeit bugsierte Manuel Wintzheimer den Ball über die Linie zum vermeintlichen 3:3, doch Sonny Kittel hatte zuvor im Abeits gestanden. Glatzels Kopfball (90.+6) entschärfte Werder-Keeper Jiri Pavlenka. Dann hatte Bremen es geschafft und die erste HSV-Heimniederlage der Saison war perfekt - ausgerechnet im Derby.

24.Spieltag, 27.02.2022 13:30 Uhr Hamburger SV 2 Werder Bremen 3 Tore: 0: 1 Ducksch (10., Handelfmeter) 1 :1 Meffert (46.) 1: 2 Füllkrug (51., Handelfmeter) 1: 3 Ducksch (76.) 2 :3 Glatzel (80.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer (81. Vagnoman), Vuskovic, Schonlau, Muheim (81. Wintzheimer) - Meffert - Reis (72. D. Kinsombi), Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou (46. Tschakqetadse)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser (90.+1 Agu), Groß, A. Jung - Bittencourt (72. Rapp), R. Schmid - Füllkrug, Ducksch (83. Dinkci)

Zuschauer: 25000



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.02.2022 | 22:50 Uhr