Das achte Remis - HSV tritt auf der Stelle Stand: 06.11.2021 22:25 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist am Samstagabend nicht über ein 1:1 (1:1) beim Karlsruher SC hinausgekommen. Vom Spielverlauf her ging das achte Remis des HSV in Ordnung, im Kampf um den Aufstieg ist das zu wenig.

von Matthias Heidrich

Der Elf von Trainer Tim Walter, das hat die Partie beim KSC einmal mehr gezeigt, fehlt die offensive Durchschlagskraft, um mehr als gehobenes Zweitliga-Mittelmaß zu sein.

In Karlsruhe musste Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (Kapselverletzung) erneut passen. Wie schon beim 1:1 gegen Kiel hütete Marko Johansson das Tor der Hanseaten und hatte zu Beginn gut zu tun. Beim Versuch von Marc Lorenz (6.), völlig frei aus kurzer Distanz, wäre der Schwede machtlos gewesen. Doch den Kopfball von Daniel Gordon fischte Johannson mit einer schönen Flugeinlage weg.

Kittel genial, Hofmann mit Köpfchen

Marius Gersbeck im Kasten der Karlsruher hätte in der 14. Minute wohl noch so weit fliegen können, gegen den genialen Schlenzer von Sonny Kittel war kein Kraut gewachsen - 1:0 für den HSV, durch ein Traumtor. Allerdings kassierten die Gäste postwendend den Ausgleich (17.). Philipp Hofmann köpfte, Johansson war noch dran, aber der Ball schlug trotzdem neben dem Pfosten ein.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Es war viel Tempo drin in der Partie. Beide Teams spielten mit offenem Visier, wobei das des HSV manchmal zu offen war. Nur mit viel Glück retteten sich die Hamburger ohne ein weiteres Gegentor in die Pause. Moritz Heyer gegen Marvin Wanitzek (43.) und Kapitän Sebastian Schonlau gegen Hofmann (45.) verhinderten jeweils in höchster Not das 1:2.

Kittel vergibt das mögliche 2:1

Eine verpasste HSV-Doppelchance von Moritz Heyer und Robert Glatzel direkt nach Wiederanpfiff (46.), das war es für lange Zeit in der zweiten Hälfte. Das Positive aus Sicht der Gäste: Sie standen defensiv stabiler. Negativ: Vorne herrschte Flaute. In der 64. Minute bot sich den Hamburgern die große Chance zur Führung. Völlig freistehend am langen Pfosten jagte Kittel den Ball am KSC-Tor vorbei. Auch die Karlsruher legten jetzt wieder den Vorwärtsgang ein.

Doch der starke Heuer-Fernandes-Ersatz Johannson war ein sicherer Rückhalt für den HSV. Einen ansatzlosen Versuch von Wanitzek lenkte er gerade noch an den Pfosten (80.). So blieb es beim 1:1, schon das fünfte für die "Rothosen" in dieser Serie.

13.Spieltag, 06.11.2021 20:30 Uhr Karlsruher SC 1 Hamburger SV 1 Tore: 0: 1 Kittel (14.) 1 :1 P. Hofmann (18.)

Karlsruher SC: Gersbeck - M. Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek - Choi (89. Cueto), M. Lorenz (71. Schleusener) - P. Hofmann

Hamburger SV: Johansson - Heyer, David, Schonlau, Muheim - D. Kinsombi (62. Wintzheimer), Meffert, Reis (46. Doyle) - Jatta (84. M. Kaufmann), Kittel - Glatzel (62. Alidou)

Zuschauer: 20000



Weitere Daten zum Spiel Gersbeck - M. Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Gondorf, Breithaupt, Wanitzek - Choi (89. Cueto), M. Lorenz (71. Schleusener) - P. HofmannJohansson - Heyer, David, Schonlau, Muheim - D. Kinsombi (62. Wintzheimer), Meffert, Reis (46. Doyle) - Jatta (84. M. Kaufmann), Kittel - Glatzel (62. Alidou)20000

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.11.2021 | 22:50 Uhr