HSV: Kühne will keine "Macht ausüben", hofft aber auf mehr "Kompetenz" Stand: 22.08.2022 12:57 Uhr Nachdem der HSV das 120-Millionen-Angebot von Klaus-Michael Kühne ausgeschlagen hatte, hat der Investor ein angebliches Interesse daran dementiert, auf die Geschicke des Fußball-Zweitligisten Einfluss nehmen zu wollen. In Bezug auf die aktuellen Entscheidungsträger beim HSV bleibt der Milliardär allerdings sehr deutlich.

Sechs Punkte umfasst das am Montag veröffentlichte Statement der Kühne Holding AG - und es klingt eigentlich beschwichtigend, nachdem schon von einer Machtübernahme von Kühne beim Hamburger SV die Rede gewesen war. Der 85 Jahre alte Logistik-Unternehmer dementierte, auf die Geschicke des HSV Einfluss nehmen zu wollen oder gar "Macht auszuüben". Er wolle vielmehr "eine maßgebliche Unterstützung zur Herstellung gesunder finanzieller Verhältnisse" anbieten, ließ der gebürtige Hamburger wissen.

Investor stimmt Gesprächsangebot zu

120 Millionen Euro hatte Kühne dem HSV zuletzt angeboten. Allerdings zu seinen Bedingungen. Daraufhin hatte Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Marcell Jansen wissen lassen, dass der Club dieses Angebot nicht annehmen könne, aber Gespräche mit dem Investor angekündigt.

"Die Kühne Holding AG freut sich auf die Gespräche mit den maßgeblichen Vertretern der AG und des e.V.", hieß es dazu nun in der Mitteilung.

Kühne würde Anteile nur vorübergehend übernehmen

Und eine der großen Sorgen vieler HSV-Mitglieder versuchte der Investor zu zerstreuen. "Die Kühne Holding AG strebt nicht an, sämtliche oder einen großen Teil der neu auszugebenden Aktien zu erwerben, sondern ist an einer Beteiligung Dritter sehr interessiert", teilte Kühne mit und erklärte: "Sie ist jedoch bereit, die gesamte Kapitalerhöhung zu garantieren und auch zu einem späteren Zeitpunkt die erworbenen Aktien ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen."

Es sei jedenfalls wichtig, kein weiteres Fremdkapital in Form von Darlehen aufzunehmen. Die "Erreichung finanzieller Stabilität" rücke sonst in noch weitere Ferne.

Gesprächspartner nicht nach Kühnes Geschmack

Dass eine Einigung zwischen Investor und Club durch diese Klarstellung näherrückt, erscheint allerdings eher unwahrscheinlich. Denn Kühne machte im Schlusspunkt der Mitteilung einmal mehr deutlich, was er von den aktuellen Entscheidungsträgern beim HSV in eingetragenem Verein und AG hält, also von genau jenen Personen, mit denen er sich zum Gespräch treffen will: "Es erscheint wichtig, dass im Aufsichtsrat und Vorstand der HSV Fußball AG vermehrt kaufmännischer Sachverstand und hohe sportliche Kompetenz vertreten sein werden."

