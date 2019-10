Stand: 03.10.2019 11:43 Uhr

HSV - Fürth: Wird es wieder zäh?

Neunmal duellierte sich der Hamburger SV seit 1963 in der Bundesliga, Zweiten Liga und im DFB-Pokal mit der SpVgg Greuther Fürth, fußballerische Leckerbissen waren selten dabei. Im Gegenteil - meist lebten die Partien von der Spannung: Wie beispielsweise in der legendären Relegation 2014 (0:0 im Volksparkstadion, 1:1 in Fürth). Passend dazu ist die Torarmut in den neun Spielen: Nie schoss eine Mannschaft in der regulären Spielzeit einer Partie mehr als ein Tor, insgesamt fielen gerade einmal zwölf Treffer. Immerhin kann der HSV darauf verweisen, nur ein einziges Mal gegen die Franken verloren zu haben. Am 15. April 1964 gab es in der Pokal-Wiederholung (das erste Spiel endete 1:1) bei der damaligen SpVgg Fürth ein 1:2 nach Verlängerung.

Hammerprogramm nach der Länderspielpause

Die Zuschauer sollten sich am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im zehnten Duell also auf wenig Spektakel einstellen. Der HSV steht nach dem jüngsten 2:2 in Regensburg unter Druck und muss vor der anstehenden Länderspielpause dringend punkten. Denn am 21. Oktober geht es zum Tabellendritten Arminia Bielefeld, anschließend kommt Tabellenführer VfB Stuttgart an die Elbe. Wenn es unglücklich läuft, könnte der HSV nach diesen Spielen bereits den Anschluss an die beiden ersten Plätze in der Zweiten Liga verloren haben.

Youngster David ins Abwehrzentrum?

Allerdings plagen die Hanseaten Personalsorgen. Definitiv ausfallen wird Gideon Jung (Oberschenkelzerrung). Im Trainingsspiel ließ Trainer Dieter Hecking den 19-jährigen Jonas David im Abwehrzentrum an der Seite von Rick van Drongelen ran. Timo Letschert, der in Regensburg eine schwache Leistung zeigte, und Kyriakos Papadopoulos spielten nur im B-Team - bereits ein Fingerzeig für die Partie am Sonnabend?

Comeback für Pollersbeck?

Außerdem droht Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes wegen Oberschenkelproblemen auszufallen. Der 26-Jährige fehlte am Mittwoch im Training. Wer ihn ersetzen könnte, ließ Hecking offen.

Die Nummer zwei ist eigentlich Tom Mickel, aber dem einstigen Stammtorhüter Julian Pollersbeck wird auch eine Rückkehr ins Tor zugetraut. Zuletzt stand er zweimal nicht im Profikader, sondern lief stattdessen für die U21 in der Regionalliga auf - um Spielpraxis zu sammeln. Gegen Norderstedt und Lübeck parierte der 25-Jährige jeweils einen Strafstoß. Hecking bescheinigte dem Keeper einen Aufwärtstrend, erklärte in der "Hamburger Morgenpost" aber auch: "Ich finde, dass er daran weiter arbeiten muss. Julian hat zumindest verstanden, worum es geht - und dass er aus seiner Komfortzone raus muss, wenn er Ansprüche stellen will. Er muss ziehen. Geschenkt bekommt er nichts."

