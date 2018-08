Stand: 27.08.2018 06:05 Uhr

HSV: Wiedergutmachung mit Kapitän Hunt

Die Hiobsbotschaften gaben sich zuletzt beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV quasi die Klinke in die Hand. Nach Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos holte sich am Donnerstag mit Neuzugang Jairo der dritte Profi eine schwere Knieverletzung ab. Immerhin: Vor dem Heimspiel heute gegen Arminia Bielefeld (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) meldete sich Kapitän Aaron Hunt nach Infekt und Muskelverletzung in der Wade einsatzbereit. "Aaron ist voll gesund. Wir haben mit ihm mehrere Varianten, er kann im Mittelfeld und im Sturm spielen", sagte Trainer Christian Titz am Sonntag.

"Wollen das Kiel-Spiel wiedergutmachen"

In der zweiten Heimpartie der Saison wollen die Hamburger ihren Fans im Volksparkstadion Grund zum Jubeln geben. "Nach der Niederlage im ersten Heimspiel wollen wir das Kiel-Spiel morgen wiedergutmachen", so Titz. Beim Saisonauftakt hatte der Bundesliga-Absteiger eine ernüchternde 0:3-Pleite gegen die "Störche" kassiert, ließ danach aber einen souveränen 3:0-Sieg in Sandhausen folgen.

Steinmann und Vagnoman fallen aus

"Wir haben morgen ein hartes Stück Arbeit vor uns", sagte Titz mit Blick auf den kommenden Gegner. "Bielefeld ist eine sehr kompakte Mannschaft, die die Räume eng hält. Das ist eine sehr gute Zweitliga-Mannschaft, die jeden schlagen kann." Neben den Langzeitverletzten werden gegen die Arminia auch Josha Vagnoman und Matti Steinmann fehlen. Beide schlagen sich mit Oberschenkelproblemen herum.

Debüt für Lacroix?

Titz erwägt einen Einsatz von Innenverteidiger Leo Lacroix. "Das ist vorstellbar", sagte der 47 Jahre alte Coach. Für den Schweizer wäre es sein Zweitliga-Debüt. Mit seiner Größe von 1,97 Metern wäre er der richtige Widerpart für die langen und kopfballstarken Bielefelder Angreifer. Im Angriff der "Rothosen" dürfte Pierre-Michel Lasogga als Sturmspitze auflaufen, der zuletzt im DFB-Pokal gegen den Oberligisten TuS Erndtebrück (5:3) zwei Tore erzielte.

FC St. Pauli in Schlagdistanz

Netter Nebeneffekt für die Hamburger: Mit einem Sieg würde der HSV in der Tabelle am Stadtrivalen FC St. Pauli vorbeiziehen, der am Sonntag mit 1:4 bei Union Berlin unterging. "Ich würde unseren Fans gerne den Wunsch erfüllen. Ich kann sie verstehen", so Titz. Das Hauptaugenmerk liege allerdings "auf Arminia Bielefeld und dem Heimsieg".

