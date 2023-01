HSV-Pechvogel Suhonen verletzt sich erneut Stand: 07.01.2023 15:11 Uhr Anssi Suhonen kommt bei Fußball-Zweitligist Hamburger SV einfach nicht in Fahrt. Der Finne wird immer wieder von Verletzungen gestoppt - diesmal ist es ein Sehneneinriss im linken Oberschenkel, der ihn das Trainingslager kostet.

Wie der HSV am Sonnabend mitteilte, verletzte sich der 21-Jährige im Training am Freitag. Wenn seine Teamkollegen am kommenden Mittwoch ins Trainingslager im spanischen Sotogrande aufbrechen, steht für Suhonen stattdessen wieder Reha auf dem Programm. Laut der Mitteilung des Clubs wird er "mehrere Wochen" fehlen. Schon im Vorjahr hatte Suhonen das Trainingslager seines Teams verpasst.

Dafür, dass er gerade einmal 21 Jahre alt ist, weist Suhonens Krankenakte bereits eine erstaunliche Anzahl von Ausfallzeiten auf. Erst im vergangenen September war der finnische Nationalspieler nach viermonatiger Pause wegen eines Wadenbeinbruchs in das Team von Trainer Tim Walter zurückgekehrt.

In der Saison 2020/2021 stand Suhonen zehn Monate lang wegen eines Kreuzbandrisses nicht zur Verfügung. Hinzu kommen zwei Corona-bedingte Pausen, ein Muskelfaserriss und weitere Oberschenkelprobleme, die ihn immer wieder aus dem Trainings- und Spielbetrieb gerissen haben.

Verletzungsmisere bremst großes HSV-Talent aus

Suhonen gehört beim HSV seit Jahren zu den größten Talenten. 25 Zweitliga-Spiele und zwei Tore stehen ob der Verletzungsmisere aber erst in seiner Vita.

In dieser Saison sind bisher sieben Einsätze notiert. Auf weitere muss Suhonen nun wohl erst einmal warten. Das erste Pflichtspiel des HSV im neuen Jahr steht am 29. Januar an, wenn Eintracht Braunschweig zum Nordduell im Volkspark gastiert.

