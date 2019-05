Stand: 14.05.2019 09:20 Uhr

HSV-Trainer Wolf wohl vor dem Aus

Trainer Hannes Wolf steht nach dem verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga beim Fußball-Zweitligisten HSV offenbar vor dem Aus. Nach übereinstimmenden Medienberichten darf der 38-Jährige am letzten Spieltag am Sonntag gegen den MSV Duisburg (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) noch auf der Bank sitzen. Danach wird sich der Verein aller Voraussicht nach von dem Coach trennen. Wolf hatte im vergangenen Oktober das Traineramt bei dem Traditionsclub übernommen, nachdem sich der Verein von Christian Titz getrennt hatte.

HSV-Trainer Wolf: Nach Duisburg ist wohl Schluss Hamburg Journal - 13.05.2019 19:30 Uhr Für Trainer Hannes Wolf gibt es beim HSV keine Zukunft mehr. Nach Informationen von NDR Sportreporter Thorsten Vorbau wird sich der Club nach dem letzten Spiel gegen Duisburg wohl von ihm trennen.







Miserable Rückrunden-Bilanz

Eine offizielle Stellungnahme seitens des Vereins gibt es dazu bislang nicht, doch in der HSV-Arena fanden am Montag bereits Krisenrunden statt. "Von mir gibt es dazu jetzt nichts Neues. Wir verdauen erst einmal das Spiel, dann werden wir das eine oder andere besprechen, und dann planen wir die Zukunft", hatte Sportvorstand Ralf Becker, der schon vergangene Woche kein generelles Treuebekenntnis über die Saison hinaus gegeben hatte, am Sonntag auf die Frage nach Wolf gesagt.

Die Hanseaten hielten in der Schlussphase der Saison trotz schwacher Leistungen an dem Coach fest. Investor Klaus-Michael-Kühne hatte dem Club bereits am 26. Februar schriftlich empfohlen, den Trainer auszuwechseln. In den Monaten nach Kühnes Intervention kamen die Norddeutschen unter ihrem Coach nur noch zu zwei Siegen. Nach einer guten Hinrunde liefert der HSV mit lediglich 16 Punkten aus 16 Partien eine miserable Rückrunde ab.

Zorniger und Labbadia werden als Nachfolger gehandelt

Becker scheint nun offenbar schon erste Gespräche mit potenziellen Wolf-Nachfolgern zu führen. Alexander Zorniger (zuletzt Bröndby IF), Bruno Labbadia (noch VfL Wolfsburg), Dieter Hecking (noch Borussia Mönchengladbach) und Peter Stöger (zuletzt Borussia Dortmund) werden als Kandidaten gehandelt, um den HSV dann in der zweiten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte wieder auf die große Bühne zurückzuführen.

