Stand: 03.06.2019 14:24 Uhr

St. Paulis Kader soll jünger und kleiner werden

Einen guten Monat nach der Verpflichtung hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am Montag in Hamburg seinen neuen Sportchef Andreas Bornemann vorgestellt. "Das große Ziel ist natürlich der Aufstieg in die Bundesliga", erklärte der 47-Jährige, der dank einer vorzeitigen Vertragsauflösung beim 1.FC Nürnberg schon jetzt bei den Kiezkickern loslegen kann. "Ich werde jetzt aber nicht sagen, ich will in den nächsten zwei Jahren aufsteigen müssen. Aber wenn ich glauben würde, dass es nicht möglich ist, wäre ich nicht hier. Eines Tages, wenn nochmal ein Großer seine PS nicht auf die Straße bekommt, wie der HSV in diesem Jahr, dann müssen wir da sein." Gemeinsam mit Trainer Jos Luhukay will Bornemann einen Fußball entwickeln, "der Freude macht".

Kader verkleinern und verjüngen

In Sachen Kaderplanung hielt sich der neue Sportchef noch bedeckt: "Es gilt, die ein oder andere Verstärkung an Land zu ziehen." Wichtig sei "eine stabile Achse". Der Kader dürfe aber nicht zu groß werden, auch im Rahmen einer Verjüngung sei es sinnvoll, Platz zu schaffen. Bornemann kündigte an, dass "für gewisse Profis einvernehmliche Lösungen" gefunden werden sollen. "Wir werden aber niemandem vom Hof jagen", stellte der Sportchef klar, der sich als Fan junger Spieler outete: "Sie werden immer ihre Möglichkeiten bekommen. Finn-Ole Becker hat das überragend gemacht. Der Kader bietet noch Chancen und Lücken, sich zu zeigen."

Benatelli bislang einziger Neuzugang

Viel getan hat sich bei den Kiezkickern seit dem Saisonende nicht. In Rico Benatelli (Dresden) steht erst ein Neuzugang fest. Der bislang lediglich ausgeliehene Luca Zander wurde von Werder Bremen fest verpflichtet, aller Voraussicht nach kehrt Cenk Sahin nach seiner Verleihe an den FC Ingolstadt wieder zurück ans Millerntor. Aus der Jugend rückte zudem Niclas Nadj zu den Profis auf.

Viele Baustellen für Bornemann

Videos 00:46 Bornemann will "Fußball, der Freude macht" Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat seinen neuen Sportchef Andreas Bornemann vorgestellt. Der hat eine klare Vorstellung davon, wie er den Kiezclub aufstellen will. Video (00:46 min)

Bedarf haben die Kiezkicker in der Abwehr, vor allem auf der Innenverteidiger-Position. Leihgabe Justin Hoogma ist wieder bei der TSG Hoffenheim, Philipp Ziereis befindet sich nach seinem Kreuzbandriss in der Reha. Linksverteidiger Daniel Buballa könnte einen ernsthaften Konkurrenten vertragen. Auch in der Offensive, wo nur noch Dimitrios Diamantakos und der ebenfalls noch verletzte Henk Veerman übrig geblieben sind, müssen die Kiezkicker nachrüsten.

Viele Baustellen für den neuen Sportchef, der sich aber gelassen zeigte: "Wir wissen, dass die Vorbereitung kurz ist, aber es ist möglich, dass wir nach dem Saisonstart noch Qualität dazuholen."

