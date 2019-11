Stand: 25.11.2019 13:03 Uhr

FC St. Pauli in der Krise - Spieler üben Selbstkritik von Matthias Heidrich, NDR.de

Es ist nicht allzu lange her, da war der FC St. Pauli Tabellenfünfter der Zweiten Liga, hochgelobt und mit Blickrichtung nach oben. Nur sechs Wochen später sieht die Welt bei den Hamburgern ganz anders aus. Nach dem jüngsten 1:3 in Aue, dem sechsten Ligaspiel in Folge ohne Sieg, sind die Kiezkicker Zwölfter, mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf Relegationsrang 16. Ein rasanter Absturz, der am Millerntor die Alarmglocken schrillen lässt.

Torwart Himmelmann: "So reicht es nicht"

"Wir müssen ehrlich zu uns sein. So reicht es nicht, um Spiele zu gewinnen", sagte Torwart Robin Himmelmann nach der Pleite in Aue. Ersatz-Kapitän Jan-Philipp Kalla war sichtlich mitgenommen und tadelte das St.-Pauli-Spiel ohne Ball als "amateurhaft".

St.-Pauli-Profis kritisieren eigene Einstellung

St. Paulis Kalla: "Amateurhaftes Verhalten" NDR 2 - 22.11.2019 20:56 Uhr Autor/in: Weiskirch, Philipp Der FC St. Pauli hat zum sechsten Mal in Folge in der Zweiten Liga nicht gewinnen können. Bei Erzgebirge Aue gab es für das Team um Kapitän Jan-Philipp Kalla eine 1:3-Niederlage.







Nicht das schlechteste Zeichen: Mit Selbstkritik sparten die St.-Pauli-Profis nicht. "Wir müssen als Mannschaft und in der Mannschaft etwas ändern und in den nächsten Spielen eine andere Mentalität zeigen", sagte Mats Möller Daehli. "Es ist jetzt Zeit für uns aufzuwachen." Bezeichnenderweise gingen viele Spieler vielmehr auf die eigene, mangelnde Einstellung ein, als die taktischen Unzulänglichkeiten. "Da fehlt das Feuer, die Entschlossenheit und vor allem die Überzeugung, so ein Spiel zu gewinnen", polterte Marvin Knoll und brachte es auf eine einfache Formel: "So geht's einfach nicht."

Von der durchaus wahrzunehmenden spielerischen Verbesserung in dieser Saison redet bei St. Pauli derzeit niemand mehr. Auch die rekordverdächtig lange Verletztenliste wollen die Akteure nicht als Ausrede gelten lassen. Gegen Aue hätten ja elf Spieler auf dem Platz gestanden, bemerkte Kalla trocken.

Henk Veerman als Hoffnungsträger

Einer davon war Henk Veerman, der bei seinem Startelf-Comeback nach Kreuzbandriss sogar traf. Er hielt es bei seiner Analyse ebenso wie Knoll schonungslos einfach: "Wir müssen sowohl besser verteidigen als auch besser angreifen." Der hünenhafte Holländer war es aber auch, der nach der ganzen, braun-weißen Selbstgeißelung noch etwas Hoffnung versprühte: "Das Gute im Fußball ist, dass man schnell wieder die Chance hat, es besser zu machen."

Er blickte bereits auf das Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen Hannover 96 (13 Uhr, im NDR Livecenter) voraus: "Da wollen und müssen wir gewinnen. Ich weiß, dass wir die Qualität dazu haben." Die sicherlich. Bleibt die Frage offen: auch die Einstellung dazu?

