St. Paulis Hauke Wahl: Ein großer Bruder auf und abseits des Rasens Stand: 25.09.2023 11:55 Uhr Hauke Wahl ist einer der Gründe, warum der FC St. Pauli als Tabellenzweiter in der 2. Liga bestens dasteht. Mit dem Wechsel von Holstein Kiel ans Millerntor ist der 29-Jährige zurück in seine Heimat Hamburg gekommen und schnell mehr als ein verlässlicher Abwehrchef geworden.

von Matthias Heidrich

Nur vier Gegentore in sieben Spielen: Die Kiezkicker stellen aktuell die beste Abwehr der Liga - mit Neuzugang Hauke Wahl als Leuchtturm. Der 29-Jährige war zuvor fünf Jahre bei Holstein Kiel, Kapitän der "Störche", und ist nun bei St. Pauli direkt in den Mannschaftsrat beordert worden.

"Er hat eine gute Balance zwischen Seriosität und immer wieder einen Spaß auf Lager zu haben", sagte Trainer Fabian Hürzeler dem NDR. "Das imponiert mir sehr an seiner Persönlichkeit."

"Hauke Wahl macht sich viele Gedanken, auch um seine Mitspieler. Das ist schon etwas Besonderes in der Fußballwelt." St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler

Wahls Persönlichkeit ist die eines Kümmerers - auf und abseits des Rasens. Für Hürzeler ein ganz wichtiger Faktor im Mannschaftsgefüge: "Die Spieler, die nicht spielen, müssen am meisten Wertschätzung bekommen von denen, die spielen. Darauf achtet Hauke zum Beispiel sehr gut."

Mit 13 Jahren ins Sportinternat nach Schwerin

Wahls Werdegang spielt bei seinem Blick über die Seitenlinie hinaus sicherlich eine große Rolle. Der gebürtige Hamburger musste früh erwachsen werden. Als 13-Jähriger ging es für den Abwehrspieler ins Sportinternat nach Schwerin - weg von der Familie und vor allem vom jüngeren Bruder Morten.

"Nach drei oder vier Wochen habe ich gemerkt, dass das kein Ferienlager ist", erinnert sich Wahl. "Die Trennung ist mir extrem schwergefallen, aber meine Großeltern haben sich sehr um mich gekümmert."

"Ich will mit Leistung vorangehen, sonst wird man unglaubwürdig." Hauke Wahl

Hart war es trotzdem, auch für Bruder Morten. "Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich in der Grundschule saß und auf einmal geweint habe, weil ich ihn unglaublich vermisst habe", berichtete der sechs Jahre jüngere Bruder des St.-Pauli-Profis. "Natürlich geht da viel verloren, das man anonsten miteinander teilt."

Heute als Erwachsene teilen die Wahl-Brüder als gemeinsame Leidenschaft Urlaube in den USA. Der US-Sport hat es beiden angetan.

Hauke Wahl hat den beschwerlichen Weg zum Berufsfußballer geschafft, Morten Wahl ist als Spielgestalter des Oberligisten SV Eichede im ambitionierten Amateurfußball unterwegs. "Da nehme ich als kleiner Bruder gerne Tipps an", so Morten. "Er ist immer noch mein großer Bruder, zu dem ich aufschaue."

"Führung heißt, in kritischen Momenten da zu sein"

Auch für die jüngeren Spieler des FC St. Pauli ist Hauke Wahl schnell eine Art großer Bruder geworden. Ein Lautsprecher will der 29-Jährige trotz seiner (Lebens)-Erfahrung aber nicht sein. "Ich will mit Leistung vorangehen, sonst wird man unglaubwürdig", so Wahl. "Auf dem Platz Führung zu übernehmen, heißt, in den kritischen Momenten da zu sein." Ein Anspruch, dem er aktuell gerecht wird. Auf und abseits des Rasens.

VIDEO: 2. Liga: FC St. Pauli schlägt Schalke 04 (5 Min)

