Stand: 03.09.2020 17:40 Uhr

Braunschweig: Vollmann steigt zum Geschäftsführer auf

Peter Vollmann ist bei Eintracht Braunschweig zum Geschäftsführer befördert worden. Der bisherige Sportdirektor wurde nach Angaben des Fußball-Zweitligisten vom Donnerstag vom Aufsichtsrat zum Geschäftsführer Sport der GmbH & Co. KGaA des niedersächsischen Traditionsclubs ernannt. Demnach hat der Aufsteiger seine Strukturen in der Geschäftsführung verändert, um "für die Zukunft noch professioneller" aufgestellt zu sein. Vollmann bildet zusammen mit Wolfram Benz ab sofort eine Doppelspitze.

Herausforderungen werden nach Aufstieg noch größer

"Der Aufgabenbereich von Peter Vollmann umfasst den kompletten sportlichen Part, in dem neben der Profimannschaft auch das Nachwuchsleistungszentrum angesiedelt ist. Hinzu kommt die Verantwortung für den Bereich Personal", erklärte Aufsichtsratschef Frank Fiedler.

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig: Aufbruch in eine neue Ära? Mit vielen neuen Gesichtern ist Eintracht Braunschweig in die Zweitliga-Vorbereitung gestartet. Der Kaderumbau ist noch nicht abgeschlossen, Trainer Daniel Meyer will eine neue Ära einleiten. mehr

Neben Vollmann ist weiterhin Benz als Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Organisation, Kommunikation, Marketing, Sponsoring sowie das Merchandising und Ticketing verantwortlich.

"Mit der Rückkehr in die 2. Bundesliga werden die Herausforderungen noch größer. Von daher begrüße ich die Entscheidung, sich in der Club-Führung breiter aufzustellen und die Zuständigkeiten neu zu verteilen", sagte Benz. Vollmann betonte: "Die Eintracht strukturell zu verändern, ist der richtige Ansatz. So können wir die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen auch strategisch besser bewältigen."

Weitere Informationen Sommerfahrplan Eintracht Braunschweig Ein Trainingslager im Münsterland und fünf Testspiele: Die Sommertermine von Zweitligist Eintracht Braunschweig im Überblick. mehr Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sechs norddeutschen Fußball-Zweitligisten HSV, Hannover 96, Holstein Kiel, VfL Osnabrück, FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig in der Saison 2020/2021. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.09.2020 | 17:25 Uhr