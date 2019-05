Stand: 03.05.2019 20:23 Uhr

St. Pauli kassiert 1:2-Pleite in Dresden

Der FC St. Pauli hat seine letzte kleine Chance verspielt, doch noch einmal in den Aufstiegskampf in der zweiten Fußball-Bundesliga einzugreifen. Am Freitagabend verloren die Hanseaten mit 1:2 (0:1) bei Dynamo Dresden. Mindestens fünf Zähler wird damit der Rückstand am Ende des 32. Spieltags auf Rang drei betragen.

Vieldiskutierter Elfmeter bringt Dynamo die Führung

32.Spieltag, 03.05.2019 18:30 Uhr Dyn. Dresden 2 FC St. Pauli 1 Tore: 1 :0 Ebert (23., Handelfmeter) 1: 1 Diamantakos (57.) 2 :1 Burnic (75.)

Dyn. Dresden: Wiegers - Wahlqvist (83. Möschl), Dumic, F. Ballas - Burnic, Nikolaou - Ebert (70. Duljevic), Atik, Kreuzer - Kone (87. J. Müller), Berko

FC St. Pauli: Himmelmann - Kalla, Hoogma, Buballa - Becker - Y.-Y. Park, Möller Daehli, Miyaichi (29. Zehir), Dudziak (81. Lankford) - Diamantakos, Allagui (81. Meier)

Zuschauer: 30803



St. Paulis Trainer Jos Luhukay musste mehrere Stammspieler ersetzen, sodass unter anderem der 18 Jahre alte Finn Ole Becker zu seinem Startelf-Debüt kam. Trotzdem war es enttäuschend, was die Gäste in den ersten 45 Minuten zeigten. Nicht ein geordneter Angriff mit einem gefährlichen Abschluss gelang St. Pauli vor der Pause. Auch Dresden war nicht viel besser, kam aber durch einen vieldiskutierten Elfmeter zur Führung. Jan-Philipp Kalla sprang mit ausgestrecktem Arm dem Ball entgegen, bekam die Kugel zuerst an den Körper und dann an die Hand. Schiedsrichter Robert Kempter entschied auf Strafstoß und ließ sich auch von den massiven Protesten der Hamburger nicht umstimmen. Patrick Ebert verwandelte sicher (23.).

Beinahe wären den Sachsen in der 45. Minute noch der zweite Treffer gelungen: Jannis Nikolaou spitzelte den Ball Richtung Tor, St. Paulis Keeper Robin Himmelmann lenkte ihn mit einer tollen Reaktion an die Latte. Im Gegenzug gab es endlich den ersten guten Abschluss der Luhukay-Elf: Ersin Zehir prüfte Dynamo-Schlussmann Patrick Wiegers mit einem scharfen Schuss aus gut 15 Metern (45.+2).

Tor von Diamantakos reicht St. Pauli nicht

Es musste fast alles besser werden bei den Gästen - und sie steigerten sich nach der Pause. Becker ordnete klug das Spiel und leitete auch den Ausgleich ein. Sein Zuspiel lenkte Zehir weiter auf Dimitrios Diamantakos, der Wiegers ausspielte und zum 1:1 einschob (57.). Zwei Minuten später stand der Grieche bereit, seinen zweiten Treffer zu markieren, doch Nikolaou klärte in höchster Not. Den nächsten Wirkungstreffer setzte aber Dresden. Dzenis Burnic erzielte aus zwölf Metern das zu diesem Zeitpunkt etwas glückliche, insgesamt aber verdiente 2:1 (75.).

Luhukay versuchte mit der Einwechslung von Alexander Meier, noch einmal die Offensive zu beleben. Doch auch der Routinier konnte dem Spiel keine Wende mehr geben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.05.2019 | 19:30 Uhr