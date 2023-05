Zu wenig für beide: Remis zwischen VfL Osnabrück und SV Meppen Stand: 14.05.2023 15:56 Uhr Ein Punkt für beide - aber auch zu wenig für beide. Durch das 2:2 (1:1) am Sonntag im Drittliga-Derby gegen den SV Meppen ist der VfL Osnabrück im Aufstiegsrennen zurückgefallen - und der SVM im Kampf um den Klassenerhalt nur minimal vorangekommen.

von Christian Görtzen

Osnabrück liegt nach den Siegen der Konkurrenten Dynamo Dresden, SV Wehen Wiesbaden und 1. FC Saarbrücken in der Tabelle nun zwei Punkte hinter dem Dritten und Vierten sowie einen Zähler hinter den Saarländern. Meppen blieb zwar zum vierten Mal in Serie ungeschlagen, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Spieltage vor dem Saisonende aber vier Zähler.

Wiemann köpft Osnabrück in Führung

Die Lila-Weißen waren in den ersten Minuten das engagiertere und bessere Team. Nur gelang es ihnen in der Anfangsphase nicht, aus dem Spiel heraus Torchancen zu kreieren. So musste schließlich eine Standardsituation her, um die SVM-Defensive zu knacken. Florian Kleinhansl schlug in der 22. Minute von links eine Ecke an den Fünf-Meter-Raum, der aufgerückte VfL-Verteidiger Niklas Wiemann stieg entschlossen zum Kopfball hoch - 1:0 für den Aufstiegskandidaten.

Mehr wäre durchaus drin gewesen. Osnabrücks Kapitän Timo Beermann (31.) verpasste es ebenso zu erhöhen wie sechs Minuten später Noel Niemann. Der Stürmer rannte mit einigen Metern Vorsprung mit dem Ball am Fuß auf Meppens Torwart Matthis Harsman zu, doch bevor er abschloss, hatte ihm Tobias Kraulich die Kugel mit einer herausragenden Grätsche wieder abspenstig gemacht.

Ballmert egalisiert für SVM nach starker Blacha-Vorarbeit

Doppelt bitter für die Gastgeber: Statt 2:0 hieß es bald darauf 1:1. Der SVM nutzte spielerisch stark seine erste Chance. David Blacha zog mit Tempo über links bis zur Grundlinie und passte dann den Ball scharf diagonal zurück - exakt in den freien Raum zwischen drei Osnabrücker Spielern. Markus Ballmert war schneller als das Trio und drückte den Ball zum 1:1 (38.) in die Maschen.

VfL antwortet schnell auf den Rückstand

Nach der Pause agierten die Emsländer mutiger, und das wurde belohnt. Im Anschluss an einen vom Ex-Osnabrücker Marcos Alvarez in den VfL-Strafraum getretenen Freistoß schraubte sich am hinteren Pfosten der Brasilianer Bruno Gabriel Soares hoch und köpfte zum 2:1 ins Tor - der SVM hatte die Partie gedreht (61.). Die Freude darüber währte allerdings nur sieben Minuten: Kleinhansl egalisierte mit einem beherzten Schuss von der Strafraumgrenze.

Die Lila-Weißen drängten nun mit Macht, hatten Top-Chancen durch Wiemann (79.) und Oliver Wähling (81.), doch der 3:2-Siegtreffer gelang nicht mehr, weil sich die Meppener mit enormer Leidenschaft in die Schüsse warfen. Nach dem Schlusspfiff sanken Spieler beider Teams vor Erschöpfung und Enttäuschung auf den Rasen.

36.Spieltag, 14.05.2023 14:00 Uhr VfL Osnabrück 2 SV Meppen 2 Tore: 1 :0 Wiemann (21.) 1: 1 Ballmert (38.) 1: 2 Bruno Soares (61.) 2 :2 Kleinhansl (68.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Wiemann, Beermann, Kleinhansl - Köhler - L. Kunze, Wulff (65. Wähling) - Niemann (64. Heider), Engelhardt (88. Higl), Simakala

SV Meppen: Harsman - Dombrowka, Bruno Soares, Kraulich, Risch - Evseev (84. Mazagg), Käuper (46. Alvarez) - Ballmert (65. Puttkammer), Tankulic (78. Faßbender), Blacha (46. M. Pepic) - Pourié

Zuschauer: 15741 (ausverkauft)



