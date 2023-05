VfL Osnabrück: "Fußballgott" Heider beendet Karriere Stand: 04.05.2023 15:22 Uhr Marc Heider beendet nach dieser Saison seine Karriere als Fußballprofi. Dem Drittligisten VfL Osnabrück bleibt der bald 37-Jährige aber erhalten. Ab Juli heißt es: Geschäftsstelle statt Fußballplatz.

Der Angreifer - von den Fans der Lila-Weißen als "Fußballgott" tituliert - wird dann ein Traineeprogramm beginnen, vornehmlich in den Bereichen Marketing und Vertrieb. "Meine Entscheidung ist in den letzten Wochen gereift", erklärte Heider. Er habe einen sehr offenen Austausch mit VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh zu seiner Situation und einer etwaigen Perspektive gehabt. "Gleichzeitig habe ich in mich hineingehört und mich mit meiner Familie besprochen. Hauptberuflich werde ich die Fußballschuhe zukünftig nicht mehr schnüren", stellte er klar.

"Es war keine leichte Entscheidung, sie ist mir extrem schwergefallen. Ich blicke dankbar und zufrieden auf meine Laufbahn zurück." Marc Heider

Von 2003 bis 2006 stand Heider erstmals in Diensten des VfL, er schaffte es über das Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis. 2016 kehrte er nach zwischenzeitlichen Stationen in der zweiten Mannschaft von Werder Bremen und Holstein Kiel zu den Lila-Weißen zurück.

Aufstieg zum Abschied mit dem VfL Osnabrück?

2019 gelang Heider unter dem damaligen Trainer Daniel Thioune der Aufstieg in die Zweite Liga. 54 Spiele absolvierte er dort und erzielte neun Treffer. Hinzu kommen 310 Spiele (67 Tore) in der Dritten Liga, rund 260 davon für den VfL. Möglicherweise gelingt ihm noch ein traumhaftes Karriereende - Osnabrück hat gute Chancen, in die Zweite Liga zurückzukehren.

"Unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison blicke ich dankbar und zufrieden auf meine Laufbahn zurück, gemeinsam mit unserer tollen Truppe und unseren Fans wollen wir die starke Saison aber noch maximal erfolgreich gestalten", so Heider. "Dann wird der Moment kommen, bei dem ich mich unter anderem bei den Fans verabschieden und mich für dies unfassbare Unterstützung bedanken werden, die sie mir über so viele Jahre entgegengebracht haben. Das ist alles andere als selbstverständlich."

Heider ist bereit für die neuen Aufgaben. "Ab Sommer beginnt für mich dann ein neues Kapitel in meiner VfL-Geschichte, auf die neue Perspektive, die mir der VfL Osnabrück eröffnet hat, bin ich sehr gespannt."

"Marc hat die Geschichte des VfL maßgeblich mitgeprägt." VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh

Shapourzadeh bezeichnet Heider als einen "verdienten Spieler", der "die Geschichte des VfL mit seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt" habe. "Er ist auch jetzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und hat auf vielen Ebenen entscheidenden Anteil an der erfreulichen sportlichen Entwicklung in dieser Saison. Ich freue sehr, dass eine neue spannende berufliche Tür für Marc beim VfL aufgeht und er dem Club auch weiterhin erhalten bleibt."

So sieht es auch VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling: "Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit 'Heidi' einen Weg finden konnten, die Zusammenarbeit über den Sommer fortsetzen zu können. Er ist eine absolute Identifikationsfigur und wird die Geschäftsstelle bereichern. Gleichzeitig bieten wir ihm einen Einstieg in die berufliche Zeit nach der aktiven Fußballkarriere."

VIDEO: 4:3-Torspektakel! VfL feiert Last-Minute-Sieg gegen Zwickau (4 Min)

