Wolfsburgs Harder ist "Fußballerin des Jahres"

Große Ehre für Pernille Harder: Die Offensivakteurin des Frauen-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist zur "Fußballerin des Jahres" gekürt worden. Die 27 Jahre alte Dänin landete mit 212 Stimmen einen überwältigenden Sieg vor ihrer Clubkollegin Alexandra Popp (76) und der deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon (36), die in den vergangenen drei Jahren triumphiert hatte. Auf Platz vier und fünf landeten in Lena Oberdorf und Lena Goeßling weitere Wolfsburgerinnen.

Erste Ausländerin und dritte Wolfsburgerin

Harder ist die erste ausländische Spielerin und nach Martina Müller (2013) und Popp (2014, 2016) die dritte Wolfsburgerin, die sich Deutschlands "Fußballerin des Jahres" nennen darf.

"Ich bin sehr stolz darauf. Darüber hinaus ist es auch ein tolles Signal für die Bedeutung der Frauen-Bundesliga. Ein Dank gilt meinen Teamkolleginnen, die maßgeblichen Anteil daran hatten, dass ich mich zum zweiten Mal als beste Liga-Torschützin auszeichnen konnte", sagte die 27-Jährige, die mit dem VfL im Champions-League-Finale gegen Lyon nach dem Triple greift und vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen soll.

In Wolfsburg spielt Harder seit 2017 und erzielte in 71 Liga-Partien 65 Tore. 2018 wurde die Dänin bereits Europas "Fußballerin des Jahres". In diesem Jahr setzte sie sich bei der Wahl zu Niedersachsens "Fußballer des Jahres" auch gegen männliche Konkurrenz durch.

